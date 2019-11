Ariana Grande publica cuatro canciones nuevas para la BSO de 'Los Ángeles de Charlie'

Tras unir su talento con Lana del Rey y Miley Cyrus en 'Don't Call Me Angel', el tema principal de la banda sonora de 'Los Ángeles de Charlie', Ariana Grande presenta nuevas canciones para esta película, protagonizada por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinsk y dirigida por Elizabeth Banks.

La primera canción que nos ha regalado la intérprete de '7 rings' es una colaboración con Nicki Minaj y Normani. Se titula 'Bad to you' y es un tema reggae, lleno de sensualidad.

Las otras canciones que forman parte de esta banda sonora son 'Got Her Own' con Victoria Monét, y 'Nobody' con Chaka Khan.

Pero no todo son colaboraciones, ya que Ariana Grande muestra su talento y su potencia vocal en 'How I Look on You', un tema en solitario. Según los fans de la cantante, esta canción habla de Pete Davidson porque su letra oculta frases dedicada a su ex.