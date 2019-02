Ariana Grande se quita las extensiones y muestra su pelo real, corto y rizado

Piensas en Ariana Grande y automáticamente te la imaginas con una coleta alta extra larga, ¿verdad?. Sin embargo, aunque ese sea su look más habitual, no es real: son extensiones.

Coleta alta, rígida y con melena XL lisa. Ese es el look al que Ariana Grande lleva siendo fiel durante años. La cantante protagonizó en su infancia una serie de Disney Channel para la que tenía que teñirse el pelo de rojo fuego muy a menudo, y ese tinte hizo que su cabello se deteriorase hasta el extremo.

La propia Ariana ha confesado en numerosas ocasiones que el pelo que le vemos son extensiones. Hasta lo ha incluído en la letra de su último éxitazo: 7 Rings. "You like my hair? Gee, thanks, just bought it" (¿Te gusta mi pelo? Gee, gracias, solo cómpratelo).

Chris Appleton, su peluquero de confianza, ha asegurado en más de una ocasión que una vez se quita las extensiones, la cantante tiene el pelo rizo, aunque el largo no le llega a los hombros. Hace unos meses la cantante se atrevió a publicar un 'selfie' sin extensiones, pero luciendo alisado. Y ahora, gracias a las peticiones de los fans, los rizos han vuelto.

"¿Siguen tus rizos con vida? Me gustaría verlos", le escribió un fan por Twitter. La respuesta de la cantante fue publicar una foto suya de pequeña, con el pelo rizo. "Si os soy sincera, así es exactamente como soy sin pestañas o mi coleta... cualquiera que me conozca lo sabe... es decir... tengo veinticinco años. En esta foto tenía cinco", decía.

Pero sus seguidores no se iban a quedar contentos con eso, así que comenzaron a pedirle más fotos de sus rizos actuales. "¡Primero tendrán que crecerme! El rubio del año pasado... me los cargué. PERO ya están a medio camino", explicaba. Poco después, publicó un selfie con filtro de snapchat en el que se ve perfectamente tu pelo natural. ¿Será este el fin de la eterna coleta?