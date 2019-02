Ariel Winter sorprende con su nueva imagen mucho más delgada

La actriz Ariel Winter, conocida internacionalmente por su papel en Modern Family, ha tenido que enfrentarse varias veces a las críticas sobre su cuerpo. Unas críticas innecesarias, ya que nadie debería de cuestionar el estado físico de otra persona, y más cuando solo la conocemos a través de las redes sociales.

La actriz siempre ha defendido sus curvas, y, de hecho, se ha enfrentado a estos 'haters' que la criticaban por ponerse escote o lucir un vestido corto: "Tienes razón. Supongo que no debería sorprenderme. Y supongo que si esto es lo que debería esperar, entonces debería esperar también que mi pequeños tacones altos lo pateen justo entre sus piernas. Mi cuerpo es mío sin importar lo que use. Las mujeres no son objetos para ser acariciados. Punto", contestó en una ocasión.

Sin embargo, aunque la joven parece no tener problemas con el peso ni complejos que la avergüencen, es cierto que ha perdido unos kilos. Y eso es algo innegable que se ve a simple vista en una de sus fotos más recientes de Instagram, algo que ha sorprendido a sus seguidores.

Sin embargo, haya bajado de peso a propósito o por otro motivo, lo cierto es que Ariel Winter está preciosa.

Ariel Winter en agosto de 2017: