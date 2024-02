Así es el anillo personalizado de Cristina Pedroche hecho con su leche materna

Cristina Pedroche no puede estar más encantada de ser madre, y para ella cada detalle o recuerdo que pueda llevarse de esta etapa siempre será poco. La presentadora ha mostrado su última adquisición, un anillo único hecho con su leche materna.

Ya sabemos de buena tinta, sobre todo por Las Campanadas, que Cristina Pedrochees una mujer muy original.

La presentadora siempre sorprende con alguno de sus looks, ocurrencias o publicaciones, y tras ser madre de su primera hija, Laia, junto a chef Dabiz Muñoz, su lado creativo y su reloj biológico están más despiertos que nunca.

Y es que tatuarse las olas uterinas que tuvo durante el parto de su pequeña no ha sido suficiente para ella: Pedroche se ha hecho un anillo personalizado con su leche materna. Sus seguidores se percataron y le preguntaron por Instagram, y ella no ha dudado en dar detalles de esta pieza tan especial.

"Quería hacerme una joya con mi leche y me lo han hecho exactamente como yo me lo imaginaba. Es de oro blanco y diamantitos", ha contado en su perfil sobre esta joya única con forma de corazón con la que siempre podrá llevar el recuerdo de la época de lactancia de su bebé, que no fue nada fácil para ella.

Cristina Pedroche muestra su anillo de leche en Instagram

La presentadora sufrió mucho al inicio de su lactancia, ya que nada fue como había leído o imaginado, y no dudó en sincerarse con sus seguidores y mostrar que tenía que ponerse hojas de col en los pechos para el dolor de las grietas que le habían salido.

"Lactancia. Qué bonito me sonabas cuando estaba embarazada, qué “fácil” parecía habiendo leído, estudiado y consultado tantos libros y manuales [...] Me enfrentaba a cada toma con miedo, dolor, lágrimas, dudas de si podría con ello, si tirar la toalla...😪 Entre las emociones del posparto y los dolores de teta he necesitado mucho tiempo para entenderme y tener la certeza de que lo estaba haciendo bien, que iba por el buen camino, que todo lo que sentía era normal", expresó con emoción en su cuenta.

Cristina siempre ha estado abierta y dispuesta a compartir con sus seguidores todo lo relacionado con su maternidad, tanto bueno como malo, un acto muy sincero y empoderante por su parte.