Así es Briana Brancato, la incondicional asistenta de Mattew Perry que lo encontró sin vida

La última pareja sentimental del inolvidable Chandler en Friends fue Molly Hurwitz, con quien vivió tres años de amor llegando incluso a comprometerse. La ruptura llegó en 2022. "Si bien lo amaba más profundamente de lo que podía comprender, era complicado y causaba un dolor como nunca antes había sentido. Nadie en mi vida adulta ha tenido un impacto más profundo en mí", decía la que había sido su agente literaria hace unos días en sus redes sociales. Un mensaje con el que parece hacer referencia no solo a sus problemas de adicciones, también al motivo de su separación. El Daily Mail aseguró que el actor mantenía un perfil abierto en una conocida aplicación de citas.

Con Briana Brancato la relación era diferente. Era laboral pero también personal. La consideraba su "ángel de la guarda" e incluso habló de ella en su autobiografía. Lo hizo con un pseudónimo, Erin.

Fue ella quien se topó con el cuerpo de Mathew Perry ahogado en el jacuzzi de su casa de Pacific Palisades, en Los Ángeles, e inmediatamente llamó a los Servicios de Emergencia. Antes había salido a hacer unos recados que el actor le había pedido: recoger su nuevo iPhone y unas gafas graduadas.

Un duro golpe que la ha marcado de por vida. En su cuenta de Instagram, la joven ha expresado su profundo pesar por la pérdida del actor, al que asegura haberle hecho saber su gratitud por "haberme permitido cuidarle durante siete años".

Se considera afortunada por "presenciar su genio hasta compartir sus aventuras mundanas viviendo alrededor del mundo, me llevó a un viaje extraordinario". "Mi corazón está apesadumbrado, pero celebrar mis recuerdos es la forma más profunda de honrar su legado", continúa antes de despedirse: "Espero que allá arriba, en el más allá, Mattman nos esté enviando señales. Realmente los necesitamos. Estarás por siempre en mi corazón. Te quiero Matty".

Se conocieron en un centro de rehabilitación

Una estrecha relación de confianza de la que Perry habló en su libro de memorias. La define como su "mejor amiga" y cuenta que se conocieron en una de las numerosas clínicas de rehabilitación que el actor visitó a lo largo de los años.

"La conocí en otro (centro de) rehabilitación en el que ella estaba trabajando en ese momento. No logré la sobriedad en ese entonces, pero vi lo maravillosa que era en todos los sentidos y rápidamente me la robé de ese centro de rehabilitación y la hice mi asistente, y se convirtió en mi mejor amiga", escribió en su libro de memorias Friends, Lovers and the The Big Terrible Thing.

Llevaron su relación laboral con mucha discreción y se han debido lealtad mutua. Tanto que Brancato permaneció a su lado en el hospital cuando le estalló el colon. "Siempre ha estado ahí cuando la he necesitado… Me salvó la vida en rehabilitación cuando mis intestinos explotaron, y todavía me salva la vida cada día. Quién sabe qué haría sin ella, y espero nunca tener que saberlo", dijo sobre la joven, de 34 años. El propio actor se afanó en aclarar que nunca mantuvieron una relación amorosa.

"Erin cuidó de mí todas las noches por cinco meses en ese hospital", añadió en una manera de mostrar su agradecimiento.

