Molly Hurwitz, la última pareja de Matthew Perry, se pronuncia: "Aunque lo amaba, me causó dolor"

Cuando se liberó acerca de las adicciones que le llevaron a estar dos semanas en coma, Matthew Perry tampoco ocultó que no podía ver Friends, la serie que le dio la fama. Tenía que ver con la relación que hacía, al verse en pantalla, con aquella etapa de su vida. Era doloroso.

"No vi el programa, y no he visto el programa, porque podría ir diciendo: 'Alcohol, opiáceos, alcohol, cocaína'. Podría decirlo temporada tras temporada, por cómo me veía. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo", dijo al pódcast Q with Tom Power.

Nadie había contradicho estas declaraciones hasta ahora. Molly Hurwitz, que fue su agente literaria y su pareja durante tres años, lo ha hecho este lunes en su cuenta de Instagram, donde ha publicado una foto con la silueta del actor y un texto en el que resume cómo sintió su relación con el intérprete, que fallecía ahogado este sábado a los 54 años en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles.

"Cuando se acercaba la reunión de Friends volvimos a ver el show juntos"

En la publicación, la que fue su última pareja conocida, habla de que revisitaron juntos varios capítulos de Friendscon motivo de la reunión de los actores en HBO, que se estrenó en mayo de 2021.

"Cuando se acercaba la reunión de Friends, volvimos a ver el show juntos. '¡Joder, yo era bueno!... ¿Ves lo que hice ahí?' Rebobinamos y estudiamos escenas. Nuestro respeto y aprecio por el humor es algo que nos hizo conectar. Estar con él mientras redescubrió lo brillante que era fue mágico", dice la joven, de 32 años.

En la misma publicación alaba el talento del intérprete. "Le encantaría que el mundo hablara de lo talentoso que era. Y realmente tenía mucho talento", cuenta 48 horas después de conocerse la fatídica noticia de su muerte.

No esconde esa faceta complicada de la relación que hizo que su amor se rompiese. Empezaron a salir en 2018, se comprometieron en 2020 y a principios de 2021 deshacían su unión tras destaparse que el actor -tal y como contó el Daily Mail- mantenía activo su perfil en una conocida aplicación de citas.

"Pero obviamente también conocía a ese hombre de una manera muy diferente. Si bien lo amaba más profundamente de lo que podía comprender, era complicado y causaba un dolor como nunca antes había sentido. Nadie en mi vida adulta ha tenido un impacto más profundo en mí que Matthew Langford Perry. Tengo una enorme gratitud por eso, por todo lo que aprendí de nuestra relación", asegura Hurwitz.

"Siento alivio de que estés en paz"

Tampoco ha dejado de citar el problema que hizo descender a Perry hasta el infierno más absoluto, el de las adicciones. "Sería negligente si no mencionara a Al-Anon, un recurso inestimable para aquellos que aman a alguien que lucha contra esta enfermedad destructiva", dice sobre la organización internacional que trata de acompañar y apoyar a los familiares de personas alcohólicas a través de un programa que siguen medio millón de miembros.

"Matty, siento alivio de que estés en paz" es frase con la que se despide del que fue su pareja durante tres años.

