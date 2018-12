CANTANDO 'WE ARE THE WORLD'

Así cantaba Aitana cuando tenía 12 años

Antes de triunfar con su música, Aitana ya cantaba en público, aunque era menos exigente porque era su familia. Ahora, gracias a las redes sociales, hemos visto un vídeo de la cantante interpretando el tema We Are The World cuando tenía 12 años.

@europa_fm | Barcelona | 02/12/2018