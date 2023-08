Así contó Sandra Bullock que paraba su carrera para cuidar de su pareja un año antes de su muerte

Hace dos días altaba a los medios de comunicación pero ocurrió el pasado 5 de agosto. Bryan Randall, compañero de vida de Sandra Bullock desde hacía ocho años, fallecía a los 59 a causa del ELA.

Una cruda enfermedad neurodegenerativa que llevó durante los últimos años en la más estricta intimidad. "Falleció en paz tras una batalla de tres años contra la esclerosis lateral amiotrófica. Bryan decidió mantener su vida con la ELA en la intimidad, y todos los que le cuidamos hicimos todo lo posible por cumplir con su petición", decía su familia en el comunicado, en el que reiteraban además su agradecimiento a las enfermeras y el personal sanitario.

"Quiero estar con mi familia 24 horas, 7 días a la semana"

Hacía tres años que Bryan Randall había sido diagnosticado y en abril de 2022 la actriz, a la que conoció en el año 2015 en una sesión de fotos, decidió parar su carrera en el cine y las series para dedicarse única y exclusivamente al cuidado de su familia. La necesitaban en casa y no dudó un segundo.

"Solo quiero estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana con mis pequeños y mi familia. Ahí es donde estaré por un tiempo", dijo, muy seria y contundente, en una entrevista con ET Canadá durante la promoción de La ciudad perdida, su último proyecto en el cine.

Unas palabras a las que añadió todavía más énfasis en una charla para CBS Sunday Morning. Nadie sabía nada de la enfermedad de su pareja, así que sus palabras cobran ahora muchísimo más significado.

"Ahora mismo mi trabajo frente a una cámara necesita hacer una pausa", aseguraba. "¿Por cuánto tiempo?", le preguntaban: "No lo sé, no lo sé. Hasta que no me sienta como me siento ahora cuando estoy frente a una cámara".

"Quiero estar en casa", añadía con gesto serio. "Solo quiero estar presente y ser responsable de una sola cosa", reiteró. Un sacrificio personal que demuestra el profundo amor y dedicación que Bullock sentía por Randall, el hombre que la hizo sentir feliz y afortunada tras un divorcio complicado con Jeese James.

La actriz descubrió una infidelidad poco antes de recibir el Premio Oscar por The Blind Side y a finales de ese 2005 continuó en solitario unos trámites de adopción que había puesto en marcha con James.

Diez años después de la separación, la actriz ya tenía su segunda hija adoptiva cuando conoció a Randall, del que desafortunadamente ha tenido que despedirse después de tres años de dolores y cuidados. Sus hijos son su gran apoyo. Louis tiene 13 años y Laia 10.

El fotógrafo se convirtió en el verdadero padre de sus dos niños y los cinco -Randall era padre de una niña ya adulta de una relación anterior- se convirtieron en una verdadera familia. A pesar de su gran compromiso mutuo, Bullock y Randall nunca llegaron a casarse.

"Es superamable. Para los niños él es el número uno y yo la número dos, y lo entiendo porque es más divertido que yo y les da siempre mejores premios", afirmaba Bullock a la revista In Style sobre el papel de Randall en la vida de los pequeños de la casa.