Así es la inquietante muñeca que Omar Montes robó de Cantora: "No me juzgues"

Omar Montes es un tío gracioso, espontáneo y dicharachero, al margen de sus polémicas por algunas conductas, letras y comentarios machistas. Se trata del cantante más escuchado de 2020 y así lo comentó con David Broncano en su última entrevista, donde anunció novedades importantes respecto a la música y sorprendió a todos con sus ocurrencias y, sobretodo, con el regalo que llevó al presentador.

COLABORACIÓN CON C. TANGANA

El cantante habló de su "rivalidad" con C. Tangana, que a finales de 2020 sacó 'Demasiadas Mujeres' y 'Tu me Dejaste de Querer', dos temas que casi le arrebatan a Omar Montes el número 1. El cantante se posicionó como el artista más escuchado del año de la pandemia y El Madrileño viene pisándole los talones. "Tangana venía pisando los talones pero no me cazó".

Sin embargo, Omar Montes asegura que no hay rivalidad. Anunció que habían grabado dos temas juntos, uno "más flamenquito" que C. Tangana descartó meter en su próximo disco -El Madrileño- para que no "se dispersase", pero que pronto saldrá, y también Omar Montes tiene uno guardado para su proyecto.

LA MUÑECA DE CANTORA

El de Pan Bendito sorprendió a la audiencia cuando desveló el "regalo" que traía para Broncano. "Como no te guste, me hundes", le decía el cantante al presentador, que terminó descubriendo que se trataba de una muñeca "robada" de Cantora, la finca más famosa del papel couché.

"Fue hace tres años como mucho, cuando estaba con al muchacha. Vi y me llevé lo primero que pillé, me lo quedé de recuerdo. Igual estoy metiendo la pata... Pero a ver David, ¿tú no has ido a un hotel y te has llevado un albornoz? No me juzgues, no sabes mis circunstancias", comenzó diciéndole antes de mostrar que se trataba de una muñeca de porcelana.

"Es feo robar a tu suegra", le decía Broncano al intérprete de Alocao, que entre broma y broma confesó que encontró la muñeca "encima de una cama en una habitación que estaba cerrada siempre". "Tiene el espíritu de Anabel, y no me refiero a la prima de Paquirrín, ten cuidado por las noches. Le falta un brazo. Igual tiene 50 o 100 años y vale un dineral luego", señalaba el cantante, que se metió al público en el bolsillo con este regalo tan particular. ¿Formará parte de la herencia de Francisco Rivera Paquirri?