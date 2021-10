De Selena Gómez a Dani Martín: seis cantantes que han hablado sin tapujos sobre la salud mental

Este domingo 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y, aunque durante muchos años ha sido un tabú, ahora esta cuestión se ha convertido en un tema muy importante a tratar en nuestra sociedad actual que afecta a muchísima gente de nuestro alrededor.

Sin estigmas y con total claridad, son muchas las celebrities que hablan ya sin tapujos sobre sus visitas al psicólogo y sus problemas derivados de la constante gestión de la fama. La gimnasta Simone Biles fue una de las últimas en poner de manifiesto esta cuestión, llevándola al centro mediático de nuevo tras los problemas de ansiedad que la obligaron a abandonar la competición de los Juegos Olímpicos, donde se erigía como principal favorita.

El mundo de la música también ha puesto en el foco la salud mental, y muchos cantantes reconocidos dentro de la industria han desvelado sus luchas más duras contra trastornos como la depresión y la ansiedad que llevan experimentando desde hace año y que, ahora, se atreven a compartir con el mundo para tratar de normalizar estas situaciones.

Con motivo de este Día Mundial de la Salud Mental, recordamos a algunos de los cantantes que no han tenido miedo a la hora de hablar de la importancia de la salud mental.

1. Selena Gómez

La cantante Selena Gómez se ha convertido en una de las figuras emblema de la lucha contra la estigmatización de las enfermedades mentales y ha tratado de llegar con su mensaje a todos los públicos. Gracias a ello, la cantante ha recibido un Premio de la Herencia Hispana por darle importancia a la salud mental.

Además, la cantante también compró los derechos de la novela, Por Trece Razones, un relato muy duro que fue adaptado por Netflix y en el que se habla de cómo pueden afectar pequeñas actitudes de diferentes personas a la vida de una chica, trastornándola por completo hasta llevarla al límite: el suicidio.

Selena también ha destinado gran parte de las ganancias de su firma de maquillaje, Rare Beauty, a contribuir con esta causa.

Selena tampoco ha dejado de hablar nunca de sus problemas de ansiedad, que la llevaron a tener que recibir tratamiento en un centro psiquiátrico, y del trastorno bipolar que sufre. Lejos de sentirse asustada, Selena confesó en el programa de Miley Cyrus que "se quitó un peso de encima" cuando se enteró: "Respiré hondo y dije: 'Está bien, esto explica muchas cosas".

"Cada vez que pasaba por algo, pensaba, '¿Qué más? ¿Con qué más voy a tener que lidiar?' 'Vas a ayudar a la gente'. Eso es realmente lo que me hizo seguir adelante. Pudo haber habido un momento en el que no era lo suficientemente fuerte y habría hecho algo para hacerme daño", añadía.

2. Pablo Alborán

El artista Pablo Alborán también fue uno de los primeros cantantes españoles en hablar abiertamente de sus problemas de ansiedad, derivados de sus primeros años en la industria musical.

El malagueño, que pasó de ser un completo desconocido a convertirse en uno de los artistas españoles más importantes del momento, tuvo que tomarse un respiro de la música en 2015 a causa de un cuadro de ansiedad.

Sin embargo, eso no le impidió hablar abiertamente de la importancia de la salud mental y, especialmente, del tratamiento profesional que es necesario: "Hay que tener cuidado con eso, porque hablé de un cuadro de ansiedad que tuve y de que fui al psicólogo. Creo que es algo que todo el mundo debería probar, se lo recomiendo a todo el mundo. No hay que tener problema en hablar de eso", explicaba.

Y es que, aunque esta situación afectó seriamente a su carrera profesional, al final la salud es lo que debe prevalecer y buscar la ayuda necesaria puede ser la salida definitiva: "Creo que es importante dar la voz, pero también es importante ir donde hay que ir, al psicólogo", concluyó el malagueño.

3. Camilo

El cantautor Camilo es, sin duda alguna, uno de los músicos más exitosos de los últimos años y así lo demuestran sus conocidos temas que suenan a nivel internacional.

Sin embargo, el colombiano también ha tenido que lidiar con la ansiedad, razón por la que siempre que puede reivindica la importancia de la salud mental y de un buen tratamiento.

Así lo hizo en El Hormiguero, donde fue entrevistado por Pablo Motos: "Es algo fundamental en la vida, necesito revisar los hábitos, lo que estoy sintiendo, hay cosas que no podemos solucionar solos, siempre es bueno que una persona te acompañe en los momentos cruciales de la vida. Hay que normalizarlo", aseguraba.

De esta manera, el colombiano agradeció el papel de su psicóloga, que le ayuda a superar "una vida con tantos estímulos" como la suya.

4. Dani Martín

Dani Martín fue uno de los últimos en compartir su testimonio. Y es que, aunque ha asegurado que no tiene ninguna enfermedad mental diagnosticada, para él la consulta es "un lugar maravilloso" en el que puede hablar con libertad de sus preocupaciones y se "abre en canal".

Así, en sus redes sociales, el exvocalista de El Canto del Loco revelaba a través de sus redes sociales que va regularmente al psiquiatra cuidar la salud mental. Subido en un avión por primera vez en mucho tiempo, el cantante explicaba que había interrumpido una estancia en la playa para acudir a esta cita tan importante.

Sin embargo, el cantante madrileño ha admitido que este testimonio no era para que la gente se compadeciera ni le preguntara cómo está. De hecho, se encuentra "muy bien", en uno de sus mejores momentos, y solo lo contaba porque "necesita hacerlo" y por si puede servirle a alguien.

Eso sí, rehuye de considerarse "ni referente, ni alguien que intente influenciar ni contar qué debe hacer cada uno en su vida". "Tampoco me he comido a Buda ni he dejado de ser el errante que soy", añadía.

Para concluir, aseguraba que "los psiquiatras no sólo medican a las personas, también hacen trabajos maravillosos para ordenar los trasteros que tenemos cada uno llenos de cosas desordenadas, con polvo, y te enseñan a deshacerte de otras que guardamos y ya no necesitamos".

5. Miley Cyrus

Miley Cyrus también se ha mostrado siempre abierta para hablar de los temas con más tabúes para la sociedad –su sexualidad, su divorcio, las adicciones...–, y el estado de su salud mental no ha sido una excepción. De hecho, hace unas semanas, en pleno concierto, decidió parar el show para reconocer ante los espectadores presentes en el recinto que, minutos antes, había estado a punto de sufrir un ataque de pánico sobre el escenario.

"Hace un par de canciones, cuando las luces se apagaron, me volví hacia Stacy –su director musical y baterista, Stacy Jones–, a quien conozco desde los 12 años, y le dije que me sentía como si estuviera teniendo un ataque", ha explicado la cantante.

Según explicó la artista, la pandemia ha agravado los problemas de ansiedad que sufre y, aunque este no era el primer show que ha ofrecido tras la pandemia, sí que ha sido en el que más ha notado las consecuencias de su tiempo encerrada.

Esta no es la primera vez que Miley Cyrus se sincera sobre sus problemas de ansiedad. Su temprano salto a la fama, con tan solo 13 años, la obligó a crecer demasiado pronto y, con el tiempo, le ocasionó muchas dificultades con las que sigue cargando a día de hoy.

“Creo que ahora que soy lo suficientemente mayor, me doy cuenta de que era mucho para un niño”, reflexionó Miley Cyrus en una entrevista para la CBS, donde habló de una transformación tanto a nivel personal como profesional. “Creo que me marcó y causó un daño severo en mi psique como persona adulta”, reiteraba.

6. J Balvin

Aunque su exitosa carrera no para de crecer, J Balvin reveló hace unos años que no podía evitar sentir ansiedad. Lo hizo a través de sus redes sociales con el fin de concienciar a todos sus seguidores sobre la importancia de cuidar la salud mental y animando a asistir a un especialista para tratar cualquier problema de esta índole.

"Busquen ayuda profesional, los psiquiatras no son pa' locos", aseguraba el cantante en una publicación en la que quiso visibilizar los efectos de la ansiedad.

Con esta labor, muchos fans y artistas como Camila Cabello han admitido haber encontrado en esta revelación del cantante de Colores una fuente de inspiración para sus propios problemas mentales.