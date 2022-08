Bad Bunny besa a una mujer que no es su novia Gabriela y las redes dudan de una relación abierta // EFE

"Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicolle, las Sofía...", canta Bad Bunny en Titi me Preguntó, uno de los temas más virales de su disco Un verano sin ti.

El álbum está lleno de letras de amor, arrebatos de pasión, de celos, declaraciones y alguna que otra propuesta "indecente", que diría Romeo Santos. Una prueba irrefutable para los fans de que Bad Bunny y su novia Gabriela tienen una relación abierta.

Además, para promocionar la gira, el artista contó con la colaboración de Mario Casas, que en los diferentes spots se quedaba acompañando a Gabriela mientas el conejo mala daba la vuelta al mundo con su tour. Si Bad Bunny podía disfrutar de las pasiones terrenales... ¿Por qué Gabriela no?

Así, las redes se han inundado en numerosas ocasiones de conjeturas y rumores sobre las cláusulas de la relación entre Bad Bunny y Gabriela, ya que algunos mantienen que tienen una relación abierta.

Unas suposiciones que vuelven a cobrar fuerza tras filtrarse algunos vídeos del afterparty de Bad Bunny tras su concierto en San Juan, capital de Puerto Rico.

No solo lo dio todo sobre el escenario. Una vez terminado en show, el cantante se fue de fiesta. Bailó, cantó, repartió pizza entre los presentes y... Le robó un beso a una joven morena que no era Gabriela. La mujer, que lucía un vestido verde, no daba crédito: acababa de darle un beso en los labios al artista latino más importante de la música actual.

Las pruebas están en redes sociales:

Gabriela y Bad Bunny: cuánto tiempo llevan juntos

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri son pareja desde hace al menos tres años. Nunca han confirmado si mantienen una relación abierta o no, pero el conejo malo sí le ha declarado su amor en varias canciones.

Aunque se ha hecho la popular por su relación con el cantante puertorriqueño, la joven se dedica al diseño de joyas, además de compaginar este trabajo con contratos como modelo e influencer. La joven nació en Puerto Rico y tiene 27 años. Su relación no se hizo pública hasta 2020.