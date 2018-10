Bad Bunny cancela un concierto por unos fuertes dolores que sufrió tras una aparatosa caída

A través de Instagram, Bad Bunny ha explicado que se ha visto obligado a suspender dos conciertos en Estados Unidos por unos fuertes dolores causados por una caída durante su gira.

Con un vídeo, en el que se le ve sufriendo dolor y tumbado en el escenario, el artista puertorriqueño pide disculpas a sus fans por no haber podido actuar.

"Ya en la parte final del show mi cuerpo casi no resistía mas, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio!" escribe en Instagram, donde relata que en directo siempre lo da todo, pero que ese día "di todo lo que pude dar; tanto que no me quedó mas para los demás días".

Bad Bunny ha pospuesto sus conciertos en Milwaukee y Nashville, "por el bien de mi salud, y por el bien de ustedes como espectadores que se merecen un espectáculo de calidad donde yo pueda darles mi 100% en tarima!".