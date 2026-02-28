El fenómeno Bad Gyal: cómo la cantante se ha convertido en un referente de la música urbana

Bad Gyal en la alfombra roja de los Premios Goya 2026 | Sergio R Moreno / GTRES

Alba Farelo, mejor conocida como Bad Gyal, es una de las artistas más influyentes de la música urbana y todo un referente para las mujeres dentro de este género.

Su apuesta por el género caribeño dancehall, su estilo sensual y urbano y sus letras explícitas y pegadizas la han catapultado a la fama para ser la artista que es hoy en día.

Toda su trayectoria, en la cual cuenta con éxitos como Fiebre o Chulo, la ha llevado hasta donde se encuentra ahora,a punto de actuar en la gala de los Premios Goya 2026, un entorno que quizás resulte bastante opuesto a su estilo, pero para el que ha prometido estar a la altura.

Sin embargo, puede que muchos no la conozcan, así que en Europa FM te hacemos un repaso de su trayectoria.

Antes de su salto a la fama

Alba Farelo nació en Barcelona en 1997, siendo la mayor de cinco hermanos.

Sus primeros trabajos no tuvieron nada que ver con la música, sino que trabajó en una panadería local, de camarera y en un call center. En 2015, comenzó a estudiar diseño de moda, pero abandonó este camino para enfocarse en su verdadera pasión: la música.

No obstante, le era imposible pagar un estudio de grabación y un productor, por lo que empezó grabándose en su casa y, con ayuda de amigos, consiguió sacar sus primeros temas mientras seguía trabajando.

Con el tiempo, y gracias a las ganancias de sus primeros conciertos, pudo mejorar la calidad de producción y grabación y dedicarse al completo a la música.

Su versión de 'Work' de Rihanna

En sus orígenes, Bad Gyal estaba muy lejos de lo que es hoy en día, una de las figuras más influyentes y sensuales dentro del género urbano. Sus primeras andaduras en la música fueron con el grupo catalán P.A.W.N Gang, con el cual sacó su sencillo Bandulés.

Con trenzas, el pelo decolorado y ropa casual, Bad Gyal se presentaba al mundo para cantar PAI (2016), una versión en catalán de la icónica canción Work de Rihanna.

El tema no tardó demasiado en viralizarse, a pesar de contar con una grabación y producción mucho más casera de lo que veríamos en el futuro.

El disco que le abrió las puertas

Con la repercusión que obtuvo con este y otros temas, Bad Gyal tuvo la oportunidad de lanzar su primer mixtape Slow Wine Mixtape en 2016, una época en la que aún no había muchas propuestas fuertes de mujeres dentro de la escena urbana.

La cantante irrumpió entonces con una marcada influencia del dancehall (género caribeño), una estética sensual y underground, el uso de autotune y letras explícitas. Entre las canciones que ganaron más repercusión encontramos Fiebre, uno de sus temas más representativos y que actualmente tiene más oyentes mensuales en plataformas.

Con este álbum fusionó géneros como el reguetón, el dancehall, el dembow y el pop electrónico, creando una propuesta fresca y novedosa por aquel entonces.

Su impacto fue tal por aquel entonces que llegó a hacerse conocida mundialmente, actuando en ciudades como Praga, Copenhague, Zúrich, Roma o Londres e incluso realizando una gira en América.

Nuevos éxitos y apertura internacional

A raíz de estos primeros trabajos, la catalana lanzó su mixtape Worldwide Angel (2018), en el cual se incluyeron canciones como Internationally y Blink. También, previo al álbum, lanzó el tema Jacaranda (2017).

Tras este segundo trabajo, los sellos Interscope Records y Aftercluv la llamaron para trabajar con ella, asentándose aún más su carrera.

En esta época, llegaron éxitos como Open the Door (2018), Santa María (2019), Hookah (2019) o Zorra (2019), algunos de los temas que la consagraron aún más como figura femenina de referencia.

Sin embargo, su temaAlocao, junto a Omar Montes (2019), fue sin duda uno de los trabajos mejor recibidos del momento, alcanzando la primera posición en listas españolas.

Gracias a todos estos éxitos, realizó su segunda gira en América y la primera en Asia y visitó grandes festivales como el Sónar Festival. Además, comenzó por España la gira Bad Gyal SoundSystem, la cual finalizaría en 2021.

Consolidación en el género urbano

Después de tantos éxitos, la catalana logró asentarse en la música urbana, llegando a conseguir colaboraciones como Zorra Remix (2021) junto a Rauw Alejandro o Judas con el argentino KHEA, ambos temas incluidos en su EP Warm Up (2021).

En este año, también publicó grandes éxitos como Flow 2000 y en 2022 temas como Tremendo Culón y Real G junto a Quevedo. Este último año, la catalana ganó el premio a Mejor Artista Española en los European MTV Awards, superando incluso a Rosalía.

Este año, la cantante también inició su gira La Joia Tour, la cual se extendió hasta 2024.

En 2023 llegaría también otro de sus grandes temas, Chulo, el cual presentó en los Latin American Music Awards; KÁRMIKA, su colaboración con Karol G y Sean Paul; Mi Lova, su colaboración con Myke Towers; o Chulo Pt.2, su colaboración con Tokischa y Young Miko.

Este último tema sería galardonado en los Premios Lo Nuestro 2025 como Mejor Colaboración, al estar incluida en su álbum La Joia de 2024.

Este mismo año, daría dos de los conciertos más importantes de su carrera, en el Palau Sant Jordi de Barcelona y en el por aquel entonces WiZink Center de Madrid

Una cita entre reinas

Probablemente, uno de los eventos de su carrera más comentado fue cuando recibió el Premio Talento Joven Internacional de manos de los reyes Felipe y Letizia.

Este momento se hizo viral debido a que la cantante se saltó el protocolo y subió al escenario con un vestido sensual de tachuelas, contrastando con el ambiente formal de la gala, pero siendo fiel a su esencia.

Evidentemente, los usuarios de las redes no tardaron nada en hacer bromas sobre la situación, diciendo que la cantante era Leonor tras su paso por el Ejército, e incluso señalaron que ella era la verdadera reina de España.

La reina de lo urbano

Sin embargo, 2024 ha sido su mejor año, con el lanzamiento de su primer disco de estudio, La Joia, el cual contiene algunos de los temas de los años previos y otros grandes éxitos como Bota Niña, junto a Anitta; o Perdió este culo.

Además, este año también cosechó éxitos como Duro de verdad Pt.2y publicó su documental La Joia: Bad Gyal, el cual contaba los entresijos tras la producción de su disco.

El 2025 también fue muy buen año con éxitos como Angelito, su colaboración con el argentino Trueno; sus éxitos viralesDa Me y Fuma; y su colaboración con Ozuna, Última Noche.

Este año también lanzó su gira de festivales Bikini Badness Tour, con la cual actuó en España y México.

En 2026, la catalana también ha estrenado Choque, una colaboración con Chencho Corleone, el cual formará parte de su próximo álbum Más Cara, un proyecto de 19 canciones que amplía su espectro musical a partir de géneros y subgéneros caribeños como el reggaetón, R&B, dancehall, merengue house, guaracha, shatta jamaicano y kompa haitiano.

Una cantante comprometida

Durante su carrera, la artista ha manifestado su compromiso con diversas causas sociales como el apoyo a los colectivos de manteros, los abusos policiales o los desahucios.

En una ocasión, se vio envuelta en una polémica al colaborar en Tu Eres Un Bom Bom (2020) con el artista Kafu Banton, el cual había hecho canciones con contenido homófobo en el pasado. Al conocer esto, Bad Gyal se desvinculó del cantante panameño y decidió dar los "beneficios de esa canción a una organización de apoyo al colectivo LGBT+ en Panamá".

En 2021, el cantante Arcángel dio unas declaraciones misóginas, provocando una contestación de Anitta en defensa de las mujeres y a la que Bad Gyal se sumó. Por otro lado, en 2023 mostró su apoyo a Jennifer Hermoso en el Caso Rubiales.

Recientemente, también ha manifestado su apoyo al pueblo palestino mediante un discurso en el Arenal Sound y ha participado en un concierto solidario pro Palestina que se celebró en Barcelona.