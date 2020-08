J Balvin confiesa que está superando el Covid-19: "Esto no es un chiste"

J Balvin grabó un vídeo desde su casa en Medellín, Colombia, para agradecer el galardón a Mejor Vídeo por 'Rojo' en los Premios Juventud. En estas imágenes, el reaggetonero aprovechó para confesar que se está recuperando del Covid-19 y que ha pasado "por días difíciles" y "muy complicados".

En un mensaje grabado desde su casa en la ciudad colombiana de Medellín para recibir uno de los 5 galardones recibidos, el artista dijo que ha pasado por "días difíciles" y "muy complicados", subrayó que la pandemia "no es un chiste, ni cuentos mediáticos" e hizo un llamado a que los jóvenes se cuiden del coronavirus.

"A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mi me tocó y me tocó bien duro. Así que envío un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud... A la gente en general. Que se cuiden, que se protejan, que esto no es un chiste. A pesar de los cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es muy peligroso, así que cuídense mucho", se despedía con la voz especialmente cansada.

El videoclip de 'Rojo', por el que fue galardonado en estos Premios Juventud, cuenta la dolorosa historia de un hombre que muere en un accidente de coche, causado por enviar un mensaje de texto mientras se dirigía al hospital para presenciar el nacimiento de su hija.

PREMIOS JUVENTUD 2020

La edición de 2020 de Premios Juventud es la primera entrega de estatuillas que se realiza presencialmente durante la pandemia. La cadena Univisión sienta de esta manera un precedente con un espectáculo con actuaciones musicales grabadas y una presentación en directo, en un vacío teatro Hard Rock Live, en Hollywood.

Bad Bunny se alzó como el mayor premiado con ocho galardones a pesar de las fuertes restricciones por la pandemia del coronavirus, que incluyeron hacer un espectáculo con números musicales sin audiencia.

En segundo lugar de estos premios que reconocieron a lo mejor de la música, el espectáculo y las dinámicas de internet quedaron los colombianos J Balvin y Karol G, con cinco Premios Juventud cada uno, seguidos por el puertorriqueño Anuel AA, con cuatro.