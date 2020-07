Karol G logra superar el coronavirus: "Fue súper difícil, fue súper doloroso"

Hace tan solo unos días que Karol G tuvo que reconocer que había contraído el coronavirus a raíz de la filtración de los resultados de su test. La cantante no se explicaba cómo alguien podía revelar información tan sensible, ya que sus padres no sabían nada y "entraron en un caos horrible" cuando lo vieron publicado en la prensa.

"No sé cómo se filtró la noticia, no sé si fue la persona que nos hizo la prueba, pero mi decisión fue no hacerlo público por eso, porque salía además mi sencillo, que ya estaba programado, y ninguna de mis intenciones era que la noticia fuera que tenía el virus y no mi canción", añadía la cantante que acaba de lanzar 'Ay, Dios mío'. Además, Karol G asegura que no lo contó porque no quiso preocupar a la nadie.

La intérprete de 'Tusa' tuvo que separarse de su chico Annuel AA y abandonar el piso que comparten, pues sus pruebas resultaron negativas y podía contagiarse en cualquier momento. De esta manera evitaba exponerlo al virus.

Ahora, después de unos días aislada, Karol G ha vuelto a coger el móvil para hacer un directo con sus fans y contarles que ya ha superado la enfermedad. "Tuve el Covid, fue súper difícil, fue súper doloroso, pero en realidad ya estoy saliendo de él, Hoy me hice la prueba que espero salga negativa", adelantaba. Poco después, la cantante publicaba una fotografía con el resultado definitivo: "negativo". También lo ha compartido en su Twitter. ¡¡Nos alegramos un montón!!

Camilo, Ariann Music y J Quiles son algunos de los artistas que han comentado en la publicación deseándole lo mejor a la cantante, además de los cientos de fans que se han preocupado por su estado de salud. "La salud vale lo que ninguna fortuna puede pagar. ¡Cuídate!", escribió en uno de sus stories, una certeza que muchos no tienen tan presente como deberían.