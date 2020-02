J Balvin se declara embajador del reggaetón gay

Desde sus inicios, la música reggaetón se ha considerado machista por sus letras y videoclips. Muchos artistas de este estilo han recibido criticas por hacer apología a la violencia contra las mujeres, como Maluma por su tema Cuatro Babys.

Asimismo, J Balvin ha opinado sobre este tema en una entrevista en la revista Shangay, dirigida al público LGBT. El artista cree que la idea de que este género musical latino discrimina al sexo femenino es antigua, "hoy día, una gran mayoría de canciones en lo alto de las listas de todo el mundo, desde las de Billboard hasta la española, son de reggaetón, y yo no veo que denigren a la mujer", declara J Balvin que añade que "a mí me gusta el picante que le ponen a ese tipo de reggaetón; cuando tenía 15 años, esa rebeldía era la que me llamaba la atención. A los 31, veo la vida de otra manera y no me veo haciéndolo"

Pero, el cantante no solamente ha hablado del machismo en el reggaetón, también ha declarado que le gustaría que apareciera un cantante homosexual en este género musical; "sería muy positivo. Tiene que haber artistas gays que hacen reggaetón, está claro. Si yo fuera gay lo habría dicho abiertamente hace mucho, para evitarme ciertas preguntas". Y es que, después de un discurso que hizo en una entrega de premios, empezaron los rumores de era homosexual, "animé a la gente a hacer realidad sus sueños, sin importarles el sexo, la raza... Siempre hay quien busca darle la vuelta a lo que dices, por eso enseguida mandé mi mensaje". Y, el colombiano añadió que tiene fans, amigos y familiares gays, que es algo natural en su vida y que muchas veces les saluda con un pico y a algunos les llama 'reinas'.

No sabemos si próximamente saldrá del armario algún cantante latino, como hizo Ricky Martin en su momento.