Benny Blanco reconoce que Selena Gomez hace caridad por estar con él por su aspecto físico

Hace unos meses Selena Gomez gritó al mundo que, tras años de soltería, por fin había encontrado el amor.

El afortunado fue Benny Blanco, uno de los mejores productores musicales de la industria con el que había trabajado con anterioridad en temas como I can get enough, pero lejos de alegrarse por ella, sus fans se decepcionaron por este hecho. ¿El motivo? El físico del productor.

En su última entrevista, Blanco ha admitido que sabe de los comentarios que han hecho los seguidores de su novia sobre su aspecto físico, y lo entiende: "Está haciendo caridad conmigo, es de locos", ha respondido, añadiendo que sabe que los fans de su chica le odian por ello.

El entrevistador ha querido desmentir sus palabras, resaltando que tiene un gran interior y es una persona exitosa, y son motivos más que suficientes para merecer el amor de Gomez.

Tras estas palabras, los fans han salido su propia defensa, señalando que su aspecto físico nunca les ha importado.

Lo que siempre les molestó fueron las palabras negativas que tuvo Benny Blanco hacia Selena hace unos años, cuando se metió con ella por ser una cantante con un programa de cocina y una línea de maquillaje; además de por su relación cercana con Justin Bieber, la relación más polémica y dañina de Selena hasta la fecha.

Ahora parece que todas estas palabras quedaron atrás y que Benny y Sel están muy felices juntos: debido a sus profesiones, los artistas se mensajean mucho y tienen citas online, además de apoyarse en sus grandes proyectos, como hizo Blanco cuando acompañó a la protagonista de Only Murders In The Building en los premios Emmy o Golden Globes.

Lo que tenemos claro por ocasiones anteriores es que la intérprete de Single Soon es una gran defensora de su pareja, y no ha dudado en sacar las garras con quien sea cada vez que han atacado a su novio en redes sociales.

"Él ha sido la mejor cosa que me ha pasado. Fin.", "Ha sido mejor que nadie con quien he estado. Factores.", "Llevo en terapia desde lo 18 años, sé que es lo mejor para mí, y voy a luchar hasta que tenga lo que merezco. Agradezco tu aportación equivocada, pero estoy creciendo. No te sientas libre de crecer conmigo, solo ten en cuenta que no voy a salir con un fuckboy nunca más, siento decepcionarte", escribió en Instagram tras confirmar su noviazgo con el productor.

Estamos seguros de que están muy felices y enamorados.