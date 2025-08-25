Benson Boone genera debate con la forma del escenario de su gira: ¿corazón u otra cosa?

La carrera de Benson Boone ha ido hacia arriba desde el estreno de su gran éxito Beautiful Things, con el que ha acumulado multitud de éxitos. Gracias a él, logró sacar adelante su disco Fireworks & Rollerblades así como su nuevo álbum, American Heart, que da nombre a su recién estrenada gira American Heart World Tour.

El cantante arrancó el viernes 22 de agosto su tour con gran expectación y también controversia. Nada más publicarse las primeras imágenes del escenario, los usuarios de redes sociales advirtieron algo curioso en su forma. Lo que debería haber sido una plataforma alargada que terminaba en un corazón, acabó siendo comparado con un "pene gigante y unos testículos".

Aunque claro, todo es cuestión de perspectiva, o de lo que quiera ver el ojo del que mira... Por eso, queremos saber qué opinan nuestros lectores. ¿Ves para tanto esta polémica?