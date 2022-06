Beret y Omar Montes anuncian colaboración

Beret ha revelado que hará una colaboración con Omar Montes. El artista estuvo jugando al despiste durante los últimos días subiendo contenido a su cuenta de Instagram en la que sembraba el misterio sobre la identidad del músico con el que colaboraría.

Finalmente se ha confirmado la presencia de Omar Montes, ¿qué nos tendrán preparado?

Beret hizo un reto a sus seguidores en el que les indicaba que si llegaban a los 7.000 comentarios en la publicación, entonces haría la revelación del cantante misterioso. Pues, como podéis imaginar, el reto se cumplió y Beret ya ha anunciado la presencia de Omar Montes. Fueron solo unas horas las que tuvieron que transcurrir para saber, además, que la nueva canción se llamará Tú y yo.

La colaboración se estrenará el próximo viernes 17 de junio y Omar Montes ha dicho en Instagram que esta canción no tardará en convertirse en un himno. Los comentarios de los fans de ambos artistas no se han hecho esperar y hay para todos. Desde quienes opinan que será una maravilla hasta los que no ven necesaria esta dupla.

El bar de Beret

Por cierto, que Beret se está diversificando y hace unos días también quiso anunciar que abriría en breve su bar de copas en Sevilla. La inauguración será este viernes diez de junio.