Beyoncé habla de su nueva música y revela qué significa para ella cumplir 40 años

La nueva música de Beyoncé está cerca. Así lo ha revelado la cantante en su última entrevista para la revista Harper's Bazaar, que lleva a la cantante en la portada del mes de septiembre. La artista asegura en sus páginas que después de un respiro en medio de la pandemia del coronavirus, su regreso a los escenarios será más pronto que tarde.

"Con todo el aislamiento y la injusticia del año pasado, creo que todos estamos listos para escapar, viajar, amar y reír de nuevo", aseguraba la cantante, que está preparada para "un renacimiento emergente, y quiero ser parte de nutrir ese escape de cualquier manera posible".

"Siento sanación en el estudio"

Beyoncé, de 39 años, ha señalado que lleva preparando su nuevo álbum "un año y medio". Han pasado cinco desde que estrenó su último disco en solitario, Lemonade, pero eso no significa que la cantante haya dejado de trabajar. Todo lo contrario.

En 2018, Queen B y su marido Jay-Z, de 51 años, lanzaron su álbum a dúo Everything Is Love. Al año siguiente fue la voz de la banda sonora del remake de la película El Rey León y en abril de 2020 trabajó con Megan Thee Stallion para el remix de Savage. También lanzó el single benéfico Black Parade y desde entonces ha estado trabajando en su nuevo proyecto.

"A veces me lleva un año buscar personalmente entre miles de sonidos para encontrar la estrategia adecuada. Un coro puede tener hasta 200 armonías apiladas. Aún así, no hay nada como la cantidad de amor, pasión y sanación que siento en el estudio de grabación. Después de 31 años, lo siento tan emocionante como cuando tenía nueve años. ¡Sí, la música está llegando!", señaló la artista, entusiasmada.

En septiembre cumple 40 años

"Dediqué mis 30 a formar mi familia y que mi vida se convirtiera en algo más que mi carrera", señala la cantante, que el próximo 4 de septiembre cumple 40 años. Se abre así una nueva década en la vida de la artista. Beyoncé tiene ganas de exprimir al máximo todo lo que queda por venir, siempre con su familia cerca. Tampoco se olvida de sus seguidores, a quienes estará eternamente agradecida por su apoyo.

"Mi deseo es que mis 40 sean divertidos y llenos de libertad. Quiero sentir la misma libertad que siento en el escenario todos los días de mi vida", dijo a la revista. "Quiero explorar aspectos de mí misma que no he tenido tiempo de descubrir y disfrutar de mi esposo y mis hijos. Quiero viajar sin trabajar. Quiero que esta próxima década se trate de celebración, alegría y dar y recibir amor. Quiero devolver todo el amor que tengo a las personas que me aman".