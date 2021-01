Billie Eilish confiesa sus problemas con las pastillas para adelgazar: “Me orinaba en la cama”

Billie Eilish se ha sincerado sobre todos los problemas que ha tenido con su cuerpo y con intentar perder peso, que le ha llevado hasta extremos de autolesionarse. Por otro lado, la joven de 19 años estrenará el próximo 26 de febrero su documental 'The World’s A Little Blurry', donde también veremos algunas imágenes de etapas que define "como un infierno".

Con tan sólo 19 años, Billie Eilish es una de las artistas más populares en todo el mundo. Su estilo, tanto musical como personal, es una de las claves de su éxito, donde miles de jóvenes se ven reflejados en la cantante.

Billie Eilish nunca ha tenido problema en hablar sobre su trastorno de ansiedad: "Lloro durante un par de horas cada noche. Me siento muy, muy triste", explicaba en una entrevista para Rolling Stone haciendo referencia a sus ataques de pánico.

Unos problemas que también tienen que ver con su físico, y que empezaron cuando era muy joven, con 12 años. En una entrevista para Vanity Fair, Billie ha hablado sobre los complejos que la han generado su cuerpo desde que era niña, y los terribles y poco efectivos métodos para perder peso a los que se ha sometido: "Me dieron una píldora que me dijeron que me haría perder peso y solo me hizo orinarme en la cama cuando tenía 12 años. Es una locura. Ni siquiera puedo creerlo.", confesaba.

Un complejo que le llevó a llevar ropa holgada, estilo que sigue vistiendo en la actualidad, y que la llevó a algo mucho peor: autolesionarse. "Creo que la gente que me rodeaba estaba más preocupada que yo, porque la razón por la que solía hacerme cortes era por mi cuerpo. Sinceramente, empecé a llevar ropa holgada por mi cuerpo".

Afortunadamente, Billie ha aprendido a aceptar su cuerpo y a ver qué no ocurre nada malo con él, sino con la sociedad en la que vivimos y los cánones de belleza.

Hace unos meses, salieron a la luz unas imágenes de la joven caminando por la calle con ropa ajustada, que si bien fueron halagadas por muchos de sus seguidores, también tuvo que aguantar críticas públicas hacia su cuerpo en redes sociales: "Me alegré mucho de estar en este momento de mi vida. Porque si eso hubiera ocurrido hace tres años, cuando estaba en medio de mi horrible relación con el cuerpo... Hace cinco años, casi no comía. Estaba muriéndome de hambre", aseguraba en la entrevista.

También aprovechó la entrevista para hablar de su documental 'The World’s A Little Blurry', grabado entre 2018 y 2020 donde podremos encontrar material inédito y muy personal de la cantante.

Este documental, que verá la luz el próximo 26 de febrero, también narrará todo el proceso creativo que vivió la artista con su debut 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', aunque también refleja sus problemas de ansiedad y el lado oscuro de la fama: "Pasé un infierno en ciertas etapas de mi vida y no tenía idea que alguien lo estuviera observando".