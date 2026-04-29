Billie Eilish confiesa que tuvo una relación tóxica con su cuerpo: "Tenía muchos problemas con la comida"

Billie Eilish en la premier de su documental 'Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: El Tour' | Gtres

Durante gran parte de su carrera, Billie Eilish se ha caracterizado por utilizar ropa ancha al estilo de muchos raperos, e incluso hoy en día puede vérsela recurrir a este tipo de indumentaria durante sus conciertos.

Recientemente, en una entrevista concedida a ELLE con motivo del lanzamiento de su película documental Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: El Tour, la cantante de 24 años ha dado un dato sorprendente sobre su indumentaria en el pasado.

Anteriormente, ya había hablado sobre este tema para Variety en 2023: "No intentaba evitar que me sexualizaran. Pero no quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo suficientemente fuerte ni segura como para mostrarlo. Si lo hubiera mostrado en aquel momento, me habría sentido completamente devastada si alguien hubiera dicho algo".

Ya en aquel entonces, Billie Eilish nos dio pistas sobre la percepción de su cuerpo, pero ahora la artista ha hablado claro sobre un problema que afecta a muchas personas, pero sobre todo a las mujeres.

Una relación tóxica

En esta nueva entrevista, la cantante ha compartido cómo era su relación tóxica con su cuerpo: "Tenía muchos problemas con la comida. Recuerdo ponerme una camiseta grande y el alivio que sentía".

Al mismo tiempo, confesó otros motivos para llevar este tipo de ropa; concretamente, su "amor por la cultura hip-hop" y su "deseo de ser un hombre".

Ante este deseo, la artista tiene muy claro su origen: "Esta es la misoginia que todos llevamos dentro... que consiste en que no quería que me vieran como femenina y, por lo tanto, débil. No está bien. He encontrado una buena manera de no sentirme así".

Y es que actualmente la artista suele oscilar entre estilos considerados socialmente como masculinos y femeninos, en función de cómo se sienta más cómoda cada día.