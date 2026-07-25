La historia de amor entre Lola Índigo e IlloJuan

A finales de junio del año pasado, solo unas semanas después de la ruptura definitiva entre Aitana y Sebastián Yatra, Lola Índigo y el colombiano compartieron unos días de descanso en Ibiza. De esa escapada, con amigos, compartieron fotografías en sus redes sociales y las especulaciones no tardaron en ocupar conversaciones. ¿Yatra empezaba a rehacer su vida junto a la cantante de La Reina?

Los protagonistas pronto acabaron con esos rumores. El cantante aclaró que solo eran amigos, que se conocen desde hace tiempo, y que en esas fotos había más gente. Y entre esa más gente estaba IlloJuan, el creador de contenido de 32 años que este sábado protagonizará uno de los combates más destacados de La Velada enfrentándose a TheGrefg, con el que ahora Lola Índigo forma una de las parejas más populares del mundo de la música y del universo del streaming -con permiso de Aitana y Plex-.

Pareja sorpresa del verano

Antes de que a Miriam Doblas -nombre real de la cantante- se la relacionase con Sebastián Yatra, ya había rumores sobre un posible acercamiento sentimental entre ella y el famoso streamer malagueño cuyo nombre real es Juan Alberto García Gámez. La mecha la encendió un carrusel de fotos de la fiesta de celebración del 33 cumpleaños de la granadina entre las que había una instantánea de los dos solos abrazados.

Por aquel entonces, él ya llevaba meses de soltería, tras romper con Masí, otra reconocida creadora de contenido con la mantuvo una relación de seis años, hasta que en julio de 2024 y mediante un video anunciaron el fin de su historia juntos.

Los rumores que apuntaban a algo más que una amistad se intensificaron cuando en el mes de agosto los dos aparecieron en un partido del Real Madrid contra el Barça, aunque es verdad que en ese palco había más gente.

Pero unas semanas más tarde, una foto llegó para confirmar que eran algo más que amigos. En ella, Lola e IlloJuan aparecían besándose apasionadamente mientras cenaban en un restaurante.

El malagueño reaccionó a los días a esa imagen, sin ocultar su enfado pues consideraba que era una falta de respeto a su privacidad. "Me han pillado, es lo que hay y tampoco pasa nada. Yo lo dije muchas veces, yo no me iba a ocultar", afirmó en su canal de Twitch, sin ponerle etiqueta a su relación.

¡Relación confirmada!

Lo que algunos interpretaron como un rollo de verano, terminó convirtiéndose en una relación seria y estable. La confirmación llegó a final de año, cuando la extriunfita subió un carrusel resumen de 2025 para despedir el año y entre ellas se escondía un selfie de la pareja, en actitud cariñosa. Dos corazones de él como respuesta fueron la declaración pública de su amor.

A partir de entonces, la pareja ya no volvió a esconder su relación y a principios de enero compartieron en sus redes una romántica escapada a Canarias para inaugurar 2026.

Pero además de dejarse ver, las muestras de amor entre ellos son continuas. Tras el anuncio el pasado marzo del combate que enfrentará a IlloJuan con The Grefg en La Velada del año, ella decidió entrar en el juego y calentar el ambiente. En una conversación con The Grefg, se escuchó a la cantante bromear y referirse a IlloJuan como "mi chico": "Si le pegas muy fuerte a lo mejor luego te tienes que pegar conmigo".

"¿Qué queréis que diga, ha dicho 'mi chico'? Señores, ya se sabe, vamos a ver, yo estoy tranquilo, feliz, si es lo que queréis saber", respondía IlloJuan a sus seguidores ante las palabras de su chica.

Lola Índigo se ha implicado totalmente en ese combate organizado por Ibai Llanos, pero también en otro de los proyectos que ha estrenado su pareja recientemente: el segundo disco de Los Diozes, el dúo que forman IlloJuan y SpokSponha, y en el que ella colabora en el tema Mesón Mazón, que da nombre al disco.

Y el beso que confirma el mejor momento de la pareja

La última gran muestra de amor entre Illo Juan y Lola Índigo tuvo lugar durante la celebración de GRX La Feria. Este es un festival organizado por la cantante que se celebró el 30 de mayo en el recinto Cortijo del Conde de Granada y que contó con las actuaciones de Pepe y Vizio, Yung Beef y La Zowi.

IlloJuan fue el presentador del evento y, al finalizar, los dos protagonistas dieron rienda suelta a su pasión delante de todo el mundo. El momento se viralizó en redes.

Quizás ocurra lo mismo este sábado, cuando el malagueño termine de disputar su combate y cuente con el apoyo de la artista gane o pierda. O, quién sabe, a lo mejor ella no solo es espectadora y es una de las actuaciones sorpresa anunciadas por Ibai Llanos en esta sexta edición de La Velada.