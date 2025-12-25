Taylor Swift dona por Navidad un millón de dólares para luchar contra el hambre

Taylor Swift ha visto una buena manera de celebrar la Navidad donando nada menos que un millón de dólares para combatir el hambre en Estados Unidos.

La artista es asidua a hacer grandes donaciones ante situaciones desfavorecidas: así lo hizo e 2024 para ayudar a las victimas de la devastación por los huracanes Helen y Milton. Y ahora lo vuelve a hacer para mejorar las condiciones de un sector de la población.

La vocalista de Love Storyha regalado esta suma de dinero tan voluptuosa a la ONG Feeding America, una de las principales redes para luchar contra la hambruna en el país norteamericano.

Si bien la intérprete de The Fate of Ophelia no se ha pronunciado al respecto, ha sido la ONG quien ha publicado el gesto de la artista en señal de agradecimiento: "Agradecemos el apoyo de Taylor Swift a las familias que enfrentan hambre".

"En estas fiestas, su continuo apoyo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre", han añadido desde la organización sin ánimo de lucro.