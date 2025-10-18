La donación de Taylor Swift a una niña con cáncer: "Un abrazo enorme para mi amiga"

Mientras Taylor Swift sigue ocupando los primeros puestos de las listas de éxito con su reciente álbum, The Life of a Showgirl, la artista ha querido hacer una donación anónima de 100.000 dólares a una fan de apenas dos años.

Así lo han desvelado los padres de la niña llamada Lilah, a quien le diagnosticaron cáncer en etapa 4 después de sufrir una convulsión a los 18 meses. "¿Esto es la vida real?", han escrito en redes sociales. "Muchas, muchísimas gracias, Taylor Swift. Estoy en shock. Esto significa tanto para nosotros".

Y han añadido: "No puedo expresar con palabras lo increíblemente agradecidos que estamos. Tyler y yo ahora podemos enfocarnos en nuestra bebé y en estar juntos como familia. No puedo dejar de llorar. Nos has dado un regalo tan hermoso... Gracias".

En el vídeo, que suma casi cuatro millones de visualizaciones entre TikTok e Instagram, aparece la donación económica de Taylor Swift en GoFundMe con un mensaje: "¡Le mando un abrazo enorme a mi amiga Lilah!". La niña, por su parte, dice en el vídeo: "Gracias, Taylor Swift. Es mi amiga". Las imágenes también muestran a Lilah y su madre bailando al ritmo de The Fate of Ophelia, el último single de la estadounidense.

El contexto

Durante varios meses, la madre de la niña, Katelynn Smoot, ha estado compartiendo la historia de su hija en redes sociales para recaudar dinero y pagar su tratamiento. Así, el pasado 8 de octubre, publicó un vídeo sobre su admiración hacia Taylor Swift que ha podido ser el detonante de esta donación.

En él, Lilah aparece imitando los movimientos de la cantante en el videoclip de The Fate of Ophelia. "Esto podría ser culpa mía", comentó la madre. "Además, el nombre de Lilah originalmente iba a ser Willow [título de una canción de la estadounidense]. Estuvimos decididos por ese nombre durante todo mi embarazo, pero al final elegimos Lilah".

"Escuché a Taylor durante todo mi embarazo y luego di a luz a una mini swiftie", añadió. "A Lilah le encanta la música de Taylor, y durante su tratamiento contra el cáncer siempre encontraba alegría en ella. Espero que Lilah supere este diagnóstico y que algún día pueda ir en persona a un concierto de Taylor Swift. Sé que le encantaría".

Según la página de GoFundMe, el tipo de cáncer cerebral de Lilah es extremadamente raro y agresivo, ya que solo se documentaron 58 casos conocidos en Estados Unidos el año pasado.

People asegura que a la niña ya le extirparon una masa del cerebro y que se recuperó bien de la cirugía, pero que su tratamiento aún incluye tres meses de quimioterapia, otros tres meses de tratamiento con células madre y algo de radiación de protones, lo que requerirá que siga en un hospital durante cuatro semanas.