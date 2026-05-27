Paul McCaertney elogia a Taylor Swift y compara su éxito con The Beatles

Paul McCartney se ha declarado admirador del fenómeno fan que genera Taylor Swift.

Así lo ha contado en una entrevista para la BBC Sounds, en la que el artista de 83 años habló sobre sus viajes por el mundo para actuar con The Beatles y su carrera en solitario. Así, le preguntaron si le daría algún consejo a Swift, pues parece haber alcanzado el mismo nivel de fama mundial que la mítica banda.

"Se ve el paralelismo, se conoce la fama y la magnitud de la fama", contestó McCartney. Y, por ello, respondió: "La fama mundial que tiene Taylor Swift y que tuvimos nosotros... pero, sinceramente, no creo que necesite ningún consejo".

Por su parte, el periodista de la BBC, Vernon Kay, destacó los logros musicales de McCartney en la entrevista, mientras seguía preguntándole a la leyenda por consejos para Swift. "Si me lo pidiera, sin duda lo haría", respondió McCartney. "Soy como el hermano mayor de esa generación, o más bien como el abuelo", bromeó el músico.

La relación de McCartney con las estrellas del pop

El cantante de Silly Love Songs reveló que ha conocido a la superestrella del pop, al igual que a otros nombres como Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter en fiestas organizadas por su mujer Nancy Shevell y su hija Stella McCartney. "Son gente muy simpática, son muy buenas", explicó la leyenda.

Asimismo, el artista las admiró como artistas: "Me gustan sus voces". "Si necesitan algún consejo, sí, con gusto se lo daría, pero no creo que lo necesiten", insistió.

Según han informado The Telegraph y Parade, Swift batió el récord de los Beatles al tener la mayor cantidad de canciones simultáneamente en la lista United World Top 10 en octubre de 2025. La cantante de Opalite acumuló siete canciones, mientras que la banda de Liverpool tuvo seis en 1964.