Boris Izaguirre, de cerca: cuántos años lleva en España, quién es su marido y por qué tiene una cicatriz en el cuello

Si la televisión de nuestro país llevara un nombre, podríamos decir con seguridad que sería el deBoris Izaguirre. El presentador venezolano de 58 años empezó a ser colaborador en 1997 y tres años más tarde ya tenía su propio programa.

Han pasado más de 20 años y el de Caracas continúa siendo el rey de nuestras pantallas, aunque ahora lo hace junto a Adela González en Más Vale Sábado. La pregunta es.. ¿Quién es Boris Izaguirre de cerca?

Boris Izaguirre, concursante de El Desafío.

Cuándo llegó a España

El venezolano llegó a España en el año 1992 dispuesto a seguir trabajando y conseguir un futuro mejor tras el golpe de Estado de Chávez. En Venezuela había trabajado como guionista en varias telenovelas de éxito y el mundo de la comunicación era lo suyo.

"Llegué para escribir una teleserie que querían adaptar de una novela costumbrista gallega: La casa de la parra", dijo en una charla televisiva. Tres meses después de aterrizar en nuestro país, conoció a su actual marido Rubén Nogueras.

Desde entonces se enamoró de España y lleva ya afincando aquí 30 años: "Aquí he vuelto a nacer y he encontrado el amor verdadero, el de Rubén. Yo me he hecho español y me siento español. Cuando estoy fuera sueño con el jamón, la tortilla de patatas, tu salpicón de marisco".

Su tensión con Tamara Falcó

Boris no estuvo en la boda de su amiga Tamara Falcó, lo que provocó un mar de rumores sobre el origen de la tensa situación entre ellas. El motivo fueron unas declaraciones que la hija de Isabel Preysler hizo en el Congreso Mundial de las Familias, en el que citó a "los diferentes tipos de sexualidad".

Boris Izaguirre y Tamara Falcó

Concretamente, Tamara dijo: "Estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad donde hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos tipos distintos de sitios donde puedes ejercer el mal que creo que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto".

Fueron muchas las voces que criticaron a la marquesa por homofobia y Boris fue uno de ellos. Escribió una columna de opinión en el Diario El País en el instaba al público a alejar a Tamara de "esa ideología odiosa que la rodea".

Sus palabras rezumaban cierto amparo por la empresaria, a la que sugería que el Congreso Mundial de las Familias la había captado por su popularidad. Dejaba entrever su preocupación por la deriva de su amiga y calificaba el discurso de "homófobo".

Las palabras en las que explícitamente se refería a Tamara eran: "A esos santos radicales no les importa que le cuelguen el sambenito de homófoba; aunque ella lo niegue, ese discurso lo es. Les interesa su popularidad, su vestuario opusino, esos polvos metalizados extraterrestres en sus mejillas y, sobre todo, su declarada fe católica. Necesitan alimentar esta publicidad, el ámbito laboral de Tamara, para mantener su campaña evangelizadora. No es mi estilo sermonear, pero, si tuviera que decirle lo que pienso, sugeriría un alejamiento de las malas compañías y quizás una disculpa explícita. Puedes ser buen católico sin convertirte en ultra".

Ante esto, Tamara e Isabel se enfadaron mucho con él y optaron por dejarlo fuera de su círculo de amigos, aunque parece que están intentando solucionarlo.

Sus problemas de salud

Boris se enfrentó hace varios años a un problema cardiovascular y tuvo que ser intervenido de urgencia. En el programa de David Broncano contó que durante su participación en MasterChef Celebrity se dio cuenta que se encontraba mal y algo pasaba.

"Me cambió el humor. Estaba grabando MasterChef, y me van a colocar el micrófono e inmediatamente tengo una actitud.. Completamente... No era yo. De 'no me toques', con una voz terrorífica", dijo.

"Entré al plató y no sabía dónde estaba. Es una cosa terrorífica de explicar, lo advierto. Y me volví a mi casa inmediatamente y le dije a mi marido 'algo tiene que estar pasando'. Además, estoy escribiendo con la izquierda, que no veo nada del teclado izquierdo, algo debe suceder", explicó.

Rápidamente se trasladaron al hospital.

Allí descubrieron que el escritor sufría un problema cardiovascular serio que desconocía. "En la carótida derecha se alojaba un coágulo oscilante de tres centímetros", añadió antes de recalcar que las revisiones cardiovasculares son muy importantes. Aquel coágulo podría haberle causado serios problemas si no se detecta a tiempo. Era más grave de lo que pensaba.

Los médicos le sometieron entonces a una endarterectomia caroridea, un procedimiento para solucionar una enfermedad de las arterias que permitiría que Izaguirre continuase llevando una vida normal una vez recuperado de la intervención. Este el motivo de la notoria cicatriz que el venezolano tiene en el cuello.

No es la única sorpresa que Boris ha tenido en relación a su salud. Durante el rodaje de El Desafío, le dio un ictus y habló de ello Roberto Leal en su entrevista en Cuerpos especiales.

"El programa se paró porque notábamos que algo le pasaba", explicó. "Se tuvo que parar. Fue al médico, lo operaron de urgencias y él quiso volver. Había un sustito pero quiso volver", añadió.

Boris Izaguirre da la campanada en ‘El Desafío’: “¡Ay que lío!”

Explicó con detalle cómo se vivió esa experiencia dentro del plató y llamó la atención sobre el cambio experimentado por el concursante. "Al principio del programa no es el Boris que todos conocemos y cuando vuelve es como si hubiera renacido", .

Varios síntomas alertaron a Boris Izaguirre. "Decía que se notaba falto de reflejos, más lento a la hora de hablar y más irascible. Lo reconocía y no sabía por qué. Estaba muy cansado. Todo salió bien y quiso volver. Fue muy emocionante. Luego hasta hizo la prueba de la apnea", explicó el presentador.

Quién es Rubén Nogueras, su marido

La salud no ha estado de su lado siempre, lo que no se puede decir sobre su vida amorosa. Mantiene una relación con su marido Rubén Nogueras desde hace ya 30 años. La pareja se conoció a los pocos meses de que Boris aterrizase en España en el año 1992 en Santiago de Compostela, y desde ese momento se volvieron inseparables.

Más de media vida juntos y 16 años de casados, los tortolitos se dieron el 'sí quiero' el el año 2006 frente a cuatro testigos, una vez legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo en España. Pese a que han pasado largas temporadas separados por trabajo, siguen manteniendo viva la llama como el primer día.

Según ha contado el escritor y guionista, aunque muchos piensan que es él quien mantiene una estrecha relación con Isabel Preysler, en realidad es su marido el que tiene las confesiones más íntimas con ella. Desayunan lo mismo: un jugo verde con limón al que Rubén le añade judías.

Rubén Nogueira es diseñador de profesión, trabaja como escaparatista y comparte una vivienda con Izaguirre en Madrid desde que se mudasen de Santiago de Compostela hace años. Sin embargo, han pasado largas temporadas separados, ya que las obligaciones laborales han llevado a Izaguirre a instalarse en Miami durante un tiempo.

Aunque pocos detalles más se conocen de la vida personal de Nogueira, gracias al Instagram de Izaguirre comprobamos que por muchos años que pasen siguen siendo estando muy enamorados.