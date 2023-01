Roberto Leal, sobre 'El Desafío 3': "Teníamos un sustituto para Boris pero quiso volver"

La tercera temporada de El Desafío se estrena este viernes 13 de enero en Antena 3 y para hablar de ella ha estado Roberto Leal en Cuerpos especiales.

El presentador, que ha puesto ya su cuarto sello en el pasaporte del morning y está a punto de conseguir la llave de una taquilla para poder dejar aquí sus cosas, ha vivido todo tipo de experiencias durante la entrevista. Roberto Leal no solo ha contado los secretos del concurso de retos, también ha revelado sus inicios como cajero de supermercado y ha tenido que medirse con Eva Soriano en dos pruebas.

"Fui cajero en la primera hornada de cajeros chicos en mi pueblo", ha desvelado el presentador sobre sus inicios laborales. "Me ficharon y me pusieron una pajarita y una camisa de manga corta. Estaba en la caja rápida y mi familia se dejaba caer porque pensaban que igual no les cobraba el paquete de yogures", ha dicho entre risas.

El ictus de Boris Izaguirre en 'El Desafío 3'

Roberto Leal ha contado esta anécdota laboral antes meterse en faena y hablar de la nueva temporada de El Desafío, que cuenta con ocho concursantes de nivel: Jorge Lorenzo, Ana Guerra, Rosa López, Mariló Montero, Jorge Blanco, Laura Escanes, Florentino Fernández y Boris Izaguirre.

"El casting es muy variopinto y se la ha jugado de manera literal. Ha habido gente que ha sufrido lo suyo, se ha lesionado...", ha contado Roberto Leal, que no ha pasado por alto el episodio vivido por el escritor venezolano mientras grababan esta temporada de El Desafío. "A Boris durante el trascurso del programa le dio un ictus".

"El programa se paró porque notábamos que algo le pasaba", ha explicado. "Se tuvo que parar. Fue al médico, lo operaron de urgencias y él quiso volver. Había un sustito pero quiso volver", ha añadido.

Roberto Leal ha explicado con detalle cómo se vivió esa experiencia dentro del plató y ha llamado la atención sobre el cambio experimentado por el concursante. "Al principio del programa no es el Boris que todos conocemos y cuando vuelve es como si hubiera renacido", ha contado.

Varios síntomas alertaron a Boris Izaguirre. "Decía que se notaba falto de reflejos, más lento a la hora de hablar y más irascible. Lo reconocía y no sabía por qué. Estaba muy cansado. Todo salió bien y quiso volver. Fue muy emocionante. Luego hasta hizo la prueba de la apnea".

Lágrimas y las valoraciones de Pilar Rubios

El Desafío es un programa de mucha emoción, mucha tensión y muchas lágrimas. "Menos Juan del Val, lloran todos", ha contado Roberto Leal, al que le han sorprendido las lágrimas de dos concursantes: El Monaguillo y Florentino Fernández.

"Flo ha sido divertidísimo pero lo he visto derrumbado. ¿Qué está pasando aquí?", se preguntaba ante esas situaciones.

Las lágrimas han llegado hasta la mesa del jurado, con tres miembros muy dispares.

"Santiago no sabes por dónde va a salir, Juan del Val pone cordura y Pilar es la voz de la experiencia", ha dicho sobre su compañera. "Ella ha pasado por casi todos los reto y cuando habla Pilar la gente le hace caso. Cuando habla Segura, la gente quiere ir a por éll y cuando habla Juan, dan ganas de cogerle de la mano porque es un hombretón".