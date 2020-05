Brian May sufre un ataque al corazón que le ha llevado "muy cerca de la muerte"

El guitarrista de Queen ha explicado en un vídeo en Instagram que ha sufrido un ataque al corazón y ha estado "muy cerca de la muerte" . Brian May ha relatado que los médicos le encontraron tres arterias bloqueadas cuando fue hospitalizado por un dolor en el glúteo.

Brian May, guitarrista de Queen / Getty

Si hace unas semanas Brian May relataba que había sido ingresado por sufrir un accidente en casa cuando trabajaba en su jardín. Ahora, el guitarrista de Queen ha explicado que en ese mismo ingreso tuvo un ataque al corazón.

El músico, de 72 años, ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram en el que ha relatado que los médicos le encontraron tres arterias bloqueadas, que detenían el suministro sanguíneo hacia su corazón.

"Pensaba que era un tipo muy sano y todo el mundo me dice que tengo una gran presión sanguínea, un gran ritmo cardíaco y todo, y me mantengo en forma, voy en bicicleta, sigo una buena dieta, sin demasiada grasa", expresó Brian May.

El guitarrista ha aclarado que fue un "pequeño ataque al corazón", "unos 40 minutos de dolor en el pecho, y rigidez", con una "sensación en los brazos y sudor". También ha querido agradecer el trabajo de los médicos que lograron salvar su vida porque confiesa que estuvo "muy cerca de la muerte, aunque el dolor que sentía era provocado por otra cosa".