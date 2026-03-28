Britney Spears reaparece con su hijo Jayden tras su arresto: "Sed amables"

Britney Spears ha reaparecido públicamente. La estadounidense de 44 años fue arrestada el pasado 4 de marzo por conducir bajo los efectos del alcohol en Ventura (California) y fue puesta en libertad el 5 de marzo. Está previsto que Spears comparezca ante el tribunal el próximo 4 de mayo.

Su arresto provocó que la cantante cerrara su perfil en Instagram, donde suele compartir vídeos y reflexiones con sus 42 millones de seguidores. Ahora, 23 días después, Spears ha activado de nuevo su cuenta en esta red social para compartir un mensaje.

"Gracias por todo vuestro apoyo... ¡Pasar tiempo con la familia y los amigos es una verdadera bendición! ¡Sed amables!", ha escrito junto a dos vídeos donde aparece con Jayden, uno de sus hijos con su exmarido Kevin Federline.

El comunicado tras su arresto

Tras ser arrestada, un representante de Britney Spears compartió un comunicado publicado por Variety: "Este fue un incidente desafortunado e inexcusable. Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan necesario en su vida".

"Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que alcance el éxito y el bienestar", decía el texto. Aunque se desconoce si la cantante está siguiendo ese 'plan' (que podría hacer referencia a una posible terapia psicológica), sí es cierto que está pasándolo bien junto a su hijo Jayden.