El cabreo de Cristina Pedroche por una noticia falsa sobre ella: “Me da asco”

Este 'malentenido', llega después de que se viralizara una noticia de una web que supuestamente recogía una frase dicha por la presentadora, pero que no es cierta, y que no sólo frivoliza con un tema tan serio como el coronavirus, sino que además está cargadita de machismo.

“Si llegamos a mil infectados por coronavirus en España os enseño un pecho”, rezaba el titular de una web satírica, atribuido a Pedroche. Rápidamente, muchos usuarios, que dieron por válida la noticia (o simplemente buscaban hacer daño), comenzaron a pedir explicaciones a la colaboradora de Zapeando en LaSexta y El Hormiguero en Antena3, que ha respondido manifestando su enfado al respecto.

“Se publica en esta web esta noticia sobre mí. Se hace viral, y ahora tengo muchísimos mensajes que me piden que enseñe un pecho”, comenta. “¿De verdad? ¿De verdad tengo que aclarar que por supuesto nunca he dicho eso? ¿De verdad jugamos con una cosa tan seria como los infectados por coronavirus?”, añade, visiblemente molesta con el titular falso.

Cristina Pedroche ha compartido además en sus redes sociales las imágenes del titular, pero también de aquellos que le han estado pidiendo que cumpliera con esa supuesta "promesa", en un claro gesto de falta de respeto y machismo de "señoros".

"ASCO", así, clara y contundente, define Pedroche esta forma de ganar 'clicks' a su costa, y la mala educación y falta de respeto de los que se han creído el titular de esta web satírica. “Esta sociedad me da asco. Luego no digáis que no necesitamos reivindicar cosas”, sentencia.

¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE DEL 'HUMOR'?

'Celebrother' es una web de contenido satírico, como pasa con 'El Mundo Today' u otras del estilo, que usan la ficción y el humor para darle 'una vuelta' a la actualidad. Pero, ¿dónde está el límite?

En dicha página, podemos leer un Aviso Legal que aclara que sus contenidos "son ficción y no se corresponden con la realidad", añadiendo que "no asume ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito y de la falta de veracidad (...) y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet."

Ahora bien, el debate se abre cuando por una de estas "faltas de veracidad" se perjudica la imagen pública de una persona que vive de ella. ¿Sigue siendo válido eso de "no asumir ninguna responsabilidad"?