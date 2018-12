Cachondeo con esta encuesta de Isco en Instagram

Isco Alarcón, el jugador del Real Madrid, no está pasando por el mejor momento de su vida. No solo le preocupa su gran competencia en el equipo, Solari, y que no haya sido titular en ningún partido, también le han molestado las críticas por parte de la prensa. Sin embargo, hay algo más que le afecta y es su estado físico.

En las últimas semanas, el futbolista ha recibido muchos comentarios sobre una supuesta subida de peso.

Por esta razón, Isco ha decidido realizar una encuesta mediante las redes sociales para preguntar a los seguidores qué opinan sobre su cuerpo. En la imagen podemos ver al jugador sin camiseta, haciéndose una foto en el espejo.

Su publicación ha causado muchos comentarios, ya que es evidente que está en forma y saludable.

Como adelgazar 10 kilos por la noche by Isco Alarcon pic.twitter.com/fmZuSjHjRu — sᴀɴᴛɪᴀɢᴏ 〽️ (@Apexaay) 2 de diciembre de 2018

Al parecer no es el único futbolista que usa las redes sociales para compartir opiniones con sus seguidores. Ya hemos visto al centrocampista del Betis, Joaquín Sánchez, que cuando tiene insomnio, aprovecha para publicar una saga de chistes en Instagram.