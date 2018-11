Las 10 cantantes mejor pagadas en 2018

Katy Perry es la cantante mejor pagada del mundo, según la prestigiosa revista Forbes. La artista ha estado este año de tour mundial presentando su último disco 'Eyewitness' y ha facturado un total de 83 millones de dólares. Así, la cantante consigue posicionarse en el primer puesto del ranking, lugar que el año pasado ocupó Beyoncé. Las cifras de ganancias se comprenden entre el 1 de junio de 2017 y el 1 de junio de 2018.

Taylor Swift, que también ha estrenado música este año, ocupa el segundo puesto con 80 millones de dólares. Ha vendido más de dos millones de copias de su disco 'Reputation' y también ha salido de gira. Sin embargo, la mayoría de sus conciertos se realizaron fuera del período de puntuación de este año.

El tercer lugar es para Beyoncé. Aunque no ha estrenado nuevo álbum en solitario, una actuación como la del Coachella este verano y su gira con Jay Z 'OTR II' presentando 'Everything Is Love' ha hecho que Queen B se embolse 60 millones de dólares este año.

Les siguen de cerca Pink, Lady Gaga y Jennifer Lopez, con 52, 50 y 57 millones de dólares respectivamente. Lady Gaga ha despuntado este año como actriz en la película 'A Star Is Born' y la residencia de J.LO en Las Vegas ha reforzado sus ganancias.

Rihanna, que lleva sin salir de gira desde 2016, ha conseguido facturar 37,5 millones de dólares gracias a su Fenty Beauty y Savage x Fenty Lengerie, sus marcas de maquillaje y lencería.

La estrella alemana Helen Fisher ocupa el octavo puesto con 32 millones de dólares. El noveno es para Celine Dion, que ha ganado 31 millones de dólares, y el décimo puesto lo tiene Britney Spears, con 30 millones, que suman su residencia en Las Vegas y sus contratos publicitarios.

TOP 10 CANTANTES MEJOR PAGADAS:

Katy Perry - 83 millones de dólares

Taylor Swift - 80 millones de dólares

Beyoncé - 60 millones de dólares

Pink - 52 millones de dólares

Lady Gaga - 50 millones de dólares

Jennifer Lopez - 47 millones de dólares

Rihanna - 37.5 millones de dólares

Helene Fischer - 32 millones de dólares

Celine Dion - 31 millones de dólares

Britney Spears - 30 millones de dólares