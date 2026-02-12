La reflexión de Anne Hathaway tras la Super Bowl de Bad Bunny: "Nos necesitamos unos a otros" | GETTY

Los días pasan y se continúa hablando de la Super Bowl de Bad Bunny. El puertorriqueño consiguió lanzar un poderoso mensaje al incluir culturalmente toda Latinoamérica en el continente americano en su actuación del descanso del medio tiempo de la final de la NFL, algo muy aplaudido por muchos.

Después de hacer historia su hito es utilizado por muchos para reivindicar las raíces, pero sobre todo para poner el amor por encima de todo. Así lo ha hecho la actriz Anne Hathaway, que ha valorado y reflexionado sobre la actuación de Benito.

"El Benito Bowl fue increíble; ¡nos encantó!", ha admitido la actriz, que ha profundizado en el mensaje que trasladó el artista a más de 128 millones de espectadores.

"Me encantan todas las personas que hablan ahora mismo sobre cómo la unidad se construye a través del amor, cómo nos necesitamos unos a otros y cómo debemos orientarnos hacia la unión y la protección del prójimo. Así que estoy muy feliz de celebrar con quienes creen en eso y trabajan por ello", ha expuesto, orgullosa del mensaje tan positivo que se puede lanzar desde el arte.

Otras reacciones a la actuación de Bad Bunny

Tanto antes como después de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, el puertorriqueño recibió comentarios de lo más cariñosos por parte de artistas como Katy Perry, Rosalía, Alex Warren, Jennifer Lopez, Benson Boone... Y también de actores como Adam Sandler y Penélope Cruz.