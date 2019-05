Cardi B presume de abdominales en los Billboard Music Awards y los fans no se lo acaban de creer

Los premios Billboard 2019 han dado mucho de qué hablar, pero como no, Cardi B también da de qué hablar y si juntamos las dos cosas... Tenemos show. La intérprete de 'I like it' robó todas las miradas en la alfombra roja de los premios musicales, apareciendo con Offset, su actual pareja y presumiendo de cuerpazo casi un año después de dar a la luz.

La pareja del momento en el mundo del 'hip hop' ha protagonizado uno de los momentos más dulces de la alfombra roja, eso sí, 'dulce' pero con un toque de Cardi. La cantante le cogió la cara a Offset haciendo el amago de darle un beso, pero antes del bonito beso, le lamió los labios mientras él aprovechaba para cogerla de la pierna y posar para una foto épica.

Eso no es todo, por que cuando Cardi pisa una alfombra roja hay mucho que comentar. La cantante llevó un vestido de dos piezas de Moschino muy revelador que dejaba entrever los abdominales que tiene 10 meses después de dar a luz, y alguna que otra cosa también... Pero no diremos nada y dejaremos el reto a los más observadores.

Aunque es cierto que algo raro hay ahí, ya que los fans, que se fijan en todos los detalles, hicieron estallar las dudas en los comentarios. Los rumores han volado y muchos acusan a Cardi B de haberse operado para tener esos 'abs' mientras que otros dicen que es un 'contouring mal hecho'. Además esos no son los únicos rumores, ya que también se la acusa de haberse sometido a una liposucción para recuperar su cuerpo pre-parto.

En octubre del 2018, Cardi se encargó de negar todos los rumores diciendo que no se había sometido a ninguna cirugía y que lo pasaba mal ya que, de hecho, estaba ganando peso.

Aunque Cardi tenía otras cosas en las que pensar, ya que fue la reina de los premios con 21 nominaciones. Aunque esta vez, no niega la cirugía: "Me he vuelto a retocar los pechos", confesó la cantante, "me siento bien, pero a veces siento que tengo la piel algo flácida".

Aunque hay comentarios de los fans que son para emmarcar: "Ese estómago parece recién salido de una impresora 3D", comenta un fan, "¿Cómo tiene esos abdominales justo después de dar a luz? Es imposible", comentaba otro. Todo el mundo especula una cirugía pero Cardi no ha confirmado nada todavía.

¿Tú qué crees? ¿Esos abdominales son falsos?