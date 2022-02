Cepeda se sincera sobre cómo el odio en redes ha afectado a su salud mental: "Me he planteado ir al psicólogo" // GTRES

La vida le sonríe a Luis Cepeda en lo profesional y también en lo personal. El cantante gallego acaba de lanzar hace apenas unas semanas su nuevo single, Otro día más, que formará parte de su álbum Sempiterno, que llegará este 2022. "Tengo más ganas de hacer directo que de sacar disco, necesito tener contacto con la gente", explicaba durante su entrevista en yu Music.

Además, su relación con Andrea Dalmau también es motivo de felicidad para el artista, que tras unos años soltero, parece que vuelve a estar enamorado. Hace unos días, pudimos verles haciendo gala de su amor en el cumpleaños de la influencer.

Sin embargo, este éxito no viene acompañado de un buen momento de salud mental para Cepeda. Son muchas las críticas que ha recibido desde que confirmó su noviazgo con la influencer y esos malos comentarios han acabado en una situación insostenible para él, que se plantea ahora pedir ayuda profesional.

El foco de estas críticas no es otra que la diferencia de edad que existe entre Cepeda y su nueva novia: se llevan casi 13 años (ella tiene 20 y él cumplirá 33 este 2022).

Un mal momento para Luis Cepeda

Por este mal momento, el extriunfito ha querido sincerarse en sus redes sociales sobre cómo está viviendo estos momentos y qué pasa por su cabeza tras recibir tal cantidad de malos comentarios hacia su persona: “Mentalmente estoy regular y estoy aprendiendo que la salud mental es lo más importante”, comenzaba diciendo en un directo en su cuenta de Instagram.

Cepeda ha admitido sentir que desde hace cuatro o cinco meses se siente "descarriado de la vida", algo que le ha llevado a alejarse de sus amigos y empezar a salir de fiesta prácticamente todos los fines de semana. "He estado malo estos cuatro días y me he dado cuenta que tengo que parar. A veces el escudo que llevamos, el caparazón que parece indestructible, se rompe... Ese caparazón se va rompiendo y no lo sabes hasta que te das la hostia. Y gracias a Dios tengo a gente a mi alrededor que me lo dice”, explicaba el cantante.

La diferencia de edad con Andrea Dalmau

Tras esto, el cantante no ha obviado los comentarios que ha recibido por la diferencia de edad con su pareja y ha estallado contra sus haters: “Yo no soy pederasta, me gustan las personas, ya tengas 20, 30 o 40 años, me la pela. He tenido novias de mi edad, de 32, de 28, de 25 y ahora de 20", reiteraba el cantante.

"Hacer viral que yo sigo un patrón es ir a hacer daño, porque hay gente que ya no me escucha por eso. ¿Me lo merezco? No lo sé, no sé cómo explicarlo. Me he planteado ir al psicólogo para gestionar todo esto”, ha señalado el artista.

También ha hablado de cómo estos comentarios generalizados le han afectado en su carrera musical: “Hay gente que está, y gracias por estar, y gente que se ha ido gracias al ‘hate’, que hoy el ‘hate’ está de moda. Gente que ya no te escucha por el ‘hate’, por tuits virales, por tonterías que dicen de ti y por historias que no se inventan, pero que trascienden más allá de la realidad. No concibes que se te vaya gente de tu lado por tonterías como esta, cuando podrían estar disfrutando de tu música y no pensando que eres un real gilipollas por culpa de gente que tiene problemas”, ha concluido Cepeda en su directo de Instagram.

Nueva música para 2022

Aún así, no todo es malo en su vida. Luis Cepeda también ha recordado, para alivio de sus seguidores, que este año podremos disfrutar de su nueva música. "Las canciones que se vienen ahora son super fuertes, son super heavys. Son de pop rock, pero a gas. Vais a disfrutar muchísimo. Os quiero mucho y que no os vayáis por tonterías de Twitter. Simplemente eso", decía despidiéndose.