Charlie Puth habla del día que perdió la virginidad y revela con quién

Charlie Puth no esconde ningún secreto. Igual que habla de su música, el cantante de 30 años habla de su vida privada. La última confesión la ha hecho en una entrevista en Bustle, donde ha explicado qué día perdió la virginidad, cuántos años tenía y con quién fue.

Fue cuando tenía 21 años después de un pequeño concierto en Boston. "Una chica vino y me dijo, '¿me puedes firmar el pecho?'. Y yo estaba como, 'me siento un rockstar'. No la volví a ver. Era encantadora, pero me entristece a veces porque ojalá mi versión más adulta estuviese como, 'Hey, quizás quieras hacerlo un poco más memorable", ha contado el artista.

"Tuve sexo esa noche"

La entrevista sirve a Charlie Puth para hablar ampliamente de sexo. El cantante también cuenta en esta charla que no puede tener relaciones mientras escucha música, no le deja concentrarse.

"Analizaría la música que suena de fondo y empezaría a imaginarme las notas musicales en mi cabeza y no sería capaz de ponerme", continúa el artista, que da incluso otros datos.

El cantante ha hablado del día que la cómica Sarah Schauer escribió en Twitter que Charlie Puth estaba increíblemente cachondo en TikTok y que se temía lo peor "si alguien no se acostaba pronto con él".

"Creo que en tuve sexo esa noche cuando vi eso", ha aseguro. "Pensé: 'Wow, la gente realmente me entiende'. Estoy muy caliente. Creo que para ser creativo, tienes que ser un poco así".