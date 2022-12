Cher anuncia la muerte de su madre, Georgia Holt, a los 96 años

Cher (76) ha despedido entre lágrimas a su madre, Georgia Holt, a los 96 años.

La cantante ha anunciado la muerte de su madre a través de Twitter con una frase llena de tristeza: "Mamá se ha ido", ha escrito junto a una cara trsite.

The Sun informa que la madre de la cantante no estaba pasando por su mejor momento de salud, pues en los últimos meses había sido hospitalizada en diferentes ocasiones: la última en septiembre por un cuadro de neumonía. Por el momento no se han dado a conocer los motivos de la muerte de Holt.

Georgia Holt, al igual que su hija, fue cantante, actriz y modelo, aunque no llegó a alcanzar el mismo reconocimiento internacional que ella. Apareció en producciones como A Life of Her Own o RuPaul's Drag Race como jurado invitada.

La artista tuvo a Cher junto a John Sarkisian, que jamás conoció a su hija. Por ese motivo la cantante adoptó el apellido del segundo marido de su madre. Holt estuvo casada en seis ocasiones y se divorcio otras seis. Actualmente y desde 1976 compartía su vida con Craig Spencer, ahora viudos.