Chris Brown, detenido en París acusado de violación

Bebe Rexha ha publicado un vídeo en redes sociales en el que explica que ningún diseñador (de las grandes firmas) quiere prestarle un vestido para la ceremonia de los Grammy que se celebrará el próximo 10 de febrero en Los Ángeles. El motivo no es una cuestión de si les gusta la artista o no, si no su talla, que consideran "demasiado grande" para lucir sus diseños.