Chris Hemsworth dejó de comer carne los días que rodaba con Natalie Portman en 'Thor: Love and Thunder'

Se estrenó hace una semana pero Thor: Love and Thunder sigue dando que hablar. No solo el desnudo de Chris Hemsworth ha acaparado todas las miradas, también los secretos del rodaje han satisfecho la curiosidad de los seguidores del superhéroe.

Uno de los más curiosos es que Chris Hemsworth cambió su dieta para tener un detalle con su compañera Natalie Portman, que interpreta en la saga a Jane Foster, una ex enfermera que con los poderes del Dios del Trueno que ayuda al hijo de Odín a tener el control de Mjolnir.

Durante el rodaje, el protagonista masculino optó por dejar de comer carne como gesto de empatía hacia Portman, que sigue una estricta dieta vegana. De este modo, Hemsworth buscaba que la actriz se sintiese lo más cómoda posible. La propia Portman ha revelado este gesto de su compañero.

"El día que tuvimos la famosa escena del beso, no comió carne esa mañana porque sabía que soy vegana. Y créeme, come carne cada media hora o así. Para mi fue un detalle, fue muy considerado. Y de verdad, no es algo que me enoje o me importe, simplemente solo estaba siendo considerado. Es una persona muy agradable", dijo la actriz en una charla con la emisora Capital FM de Reino Unido.

Natalie Portman y Chris Hemsworth en una imagen promocional de 'Thor, love and thunder' // ONDA CERO

No fue fácil para el actor llevar a cabo esta restricción culinaria. Tessa Thompson bromeó durante la charla y aseguró que el marido de Elsa Pataky "era capaz de comerse un bisonte por la mañana". Normal, ese cuerpo necesita gasolina.

El beso de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en la película

Aunque para el espectador es imposible saber que se trata de Elsa Pataky, lo cierto es que la actriz protagonizó un cameo en la película de Marvel para besar a su marido.

No es fácil captarlo de un vistazo, pero en una escena del pasado del superhéroe, vemos a Thor besándose con una mujer lobo a lomos de un lobo gigante. Esa es Pataky, que le devuelve el cameo a su marido que él hizo en Interceptor, en el que llevó a cabo el mismo "papel".

También salen en la película dos de los tres hijos de Chris Hemsworth y Elsa Pataky. Tristan, uno de los mellizos de ocho años, encarna una versión joven de Thor. India, la mayor, de diez años, debuta junto a su padre en un pequeño papel interpretando a Love.