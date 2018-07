Chris Martin y Kings Of Leon, juntos en el escenario

Dos de los grupos más importantes del momento se unieron sobre el escenario en el BBC Radio 1's Big Weekend en Glasgow. Chris Martin , líder de Coldplay, se unió a Kings Of Leon para interpretar Fans, del álbum Because Of The Times de los estadounidenses.

"Me gustaría presentar al segundo vocalista más famoso que hay aquí hoy. Él dice que no va a cantar, pero ya veremos". Así presentaba Caleb Followill de Kings Of Leon a Chris Martin, líder de Coldplay.

De esta manera se unieron sobre el escenario dos de las bandas más importantes del momento. Chris Martin cogió su guitarra y se unió a Kings Of Leon para interpretar la canción Fans, incluida en el álbum Because Of The Times de la formación estadounidense.

Esto sucedió en el festival de la BBC Radio 1's Big Weekend, donde Coldplay fueron cabeza de cartel mientras disfrutan de su número 1 en álbumes en Reino Unido con Ghost Stories.