Bad Bunny anuncia por sorpresa 'Una más', un último concierto de su residencia en Puerto Rico

Bad Bunny recibe un inesperado abucheo en uno de sus conciertos en Puerto Rico | GETTY

Parecía que se iba, pero no: Bad Bunny ha anunciado por sorpresa una nueva fecha de su residencia de conciertos en Puerto Rico.

Si bien el artista se despidió emocionado de su público este 14 de septiembre tras lo que parecía un último concierto en el Coliseo de San Juan, sus ganas de seguir sobre el escenario en su país le han hecho añadir una nueva fecha.

Será el 20 de septiembre cuando Bad Bunny dé su show Una más. El artista ha añadido así la que parece una fecha final de su residencia de conciertos, antes de embarcarse en Debí tirar más fotos world tour.

Entre julio y septiembre el intérprete de Callaita ha celebrado un total de 30 conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico, los cuales se han convertido en uno de los acontecimientos más aclamados de la música en directo. Famosos de todo el mundo han ido a ver al reguetonero en directo, y todavía queda una última oportunidad para vivir la experiencia puertorriqueña en su tierra natal.

Las entradas para este show tan especial el 20 de septiembre salen a la venta este miércoles 17 de septiembre.