Christian Nodal niega que fuera infiel a su expareja Cazzu

Christian Nodal, cantante mexicano con tres premios Grammy Latinos, ha publicado un Reel en su perfil de Instagram para aclarar las dudas surgidas entre las redes sociales por la ruptura con su expareja Cazzu, con la que comparte una hija. Esta confesión surge tras anunciar esta semana que ha comenzado una nueva relación amorosa con la artista y su vieja amiga Ángela Aguilar.

Al conocer esta noticia, los fans de la cantante Cazzu han acusado al mexicano de serle infiel a su ídola con su nueva pareja. "Nodal termina de hundirse diciendo que tuvo que esperar años para que su amor con Ángela se diera", critica una usuaria de X refiriéndose al nuevo vídeo del artista, que ya suma más de 25 millones de reproducciones en Instagram.

En el vídeo, Nodal explica la situación: "Como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias, quería salir a darles un poco de contexto. Julieta es una person a la que amo. En esa relación jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona. Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando", confiesa.

Nuevas teorías sobre la posible infidelidad

Lejos de erradicar las críticas, las palabras de Nodal han enfurecido todavía más a los seguidores de Cazzu, quienes han empezado a compartir en X las pistas que supuestamente prueban su infidelidad, tales como imágenes de fiestas o publicaciones de redes sociales.