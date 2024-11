Christina Aguilera alza su voz para pedir el voto por Kamala Harris al ritmo de 'Fighter'

La carrera hacia la Casa Blanca ya va a contrarreloj a un ritmo frenético. Hasta 240 millones de estadounidenses votarán para decidir su destino en los próximos 4 años. Hay quienes prevén un empate técnico entre Kamala Harris, candidata demócrata, y el expresidente Donald Trump. Por ello, son muchas las celebridades que se han mojado para pedir el voto, como ha sido el caso de Beyoncé, quien dio un discurso pidiendo el voto para Harris, o Lady Gaga quien ha apoyado a la sucesora de Biden en un acto en Filadelfia.

Christina Aguilera pide apoyo para Kamala Harris: "Votemos por la libertad"

Está claro que los demócratas quieren agotar el tiempo hasta el último minuto. Síntoma de ello son los artistas que han actuado como gesto de apoyo a la candidata demócrata. Ha sido el caso de Christina Aguilera. La artista de Beautiful ha ofrecido una actuación en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, tal y como cuenta US Today.

Para pedir el voto, la intérprete de Hurt ha intentado convencer a los más indecisos al ritmo de Fighter, con una actuación en la que ha demostrado todo su despliegue vocal y magnetismo sobre el escenario. La artista ofreció su directo enfundada en bota alta negra y un conjunto de dos piezas con pantalón corto y una pieza de manga larga del mismo tono. “Esta noche estoy aquí para honrar a las personas que han luchado para darnos el privilegio de ser escuchados. Alcemos nuestras voces y votemos por la libertad”, dijo la artista en declaraciones recogidas por US Today.

Asimismo, en su actuación también interpretó otros temas como Beautiful o Feel This Moment, tal y como añade Just Jared.

De Lady Gaga, Ricky Martin o Katy Perry: los artistas que han prestado su voz para Kamala Harris

No nos cabe duda de que Kamala Harris cuenta con el respaldo de grandes superestrellas. Ha sido el caso de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes, en un acto en el Museo de Arte de Filadelfia, han apoyado a la sucesora de Biden a través de la música, en un acto presentado por Oprah Winfrey. Ricky Martin trajo el orgullo latino, tal vez para dar ese guiño al votante hispano clave para las elecciones.

Lady Gaga, por su parte, consiguió 'parar el tiempo' con su mágica actuación al ritmo de The Edge Of Glory. Un directo con el que desprendió magnetismo gracias al dominio de su voz y su delicadeza al tocar el piano. Además, le ha puesto voz a God Bless America.

Otra de las artistas que no han dudado en hacer campaña es Katy Perry, quien prestó su himno This Is Part Of Me en Pittsburgh. “Hace cuatro años me convertí en madre… Ella es la razón por la que voto por Kamala Harris. Sé que protegerá el futuro de mi hija y el futuro de sus hijos” dijo la cantante de Teenage Dream tal y como menciona US Today.