Christina Aguilera hace una inesperada confesión sobre cuándo perdió la virginidad

Christina Aguilera fue un icono sexual al principio de los 2000. La cantante de ahora 42 años fue una bomba explosiva y proyectó en sus videoclips, y más en concreto en el de Dirrty, una imagen hipersexualizada que poco tiene que ver con cómo era ella.

Lo cuenta en el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper, donde ha hecho una inesperada revelación sobre su vida sexual. De puertas para dentro Christina Aguilera no tenía nada que ver con lo que proyectaba en pantalla y en las polémicas letras de sus canciones.

“Es muy divertido que diera esta imagen porque probablemente fui la última persona en perder la virginidad", contó la cantante a Alex Cooper. "[El sexo] era algo que para mí. Supongo que es por eso que mis mensajes también salieron así, porque tal vez fue algo mío primero", dijo sobre las letras de sus canciones, en las que no dudó en hablar de sexualidad.

La revelación sorprendió al presentador que se interesó por saber más sobre la fecha. "Fue más tarde de lo que pensarías, dada la chica que estaba haciendo Dirrty y todo eso. Es más, es una cosa divertida mirando hacia atrás", le dijo la cantante que en 2002 tenía 21 años.

Los bailarines de Christina Aguilera y las relaciones con famosos

Christina Aguilera, que prepara un documental con los secretos de su vida personal, reconoce que no era una buena época para intimar con nadie.

"Tenía ciertos bailarines que eran cercanos. Viajas mucho y solo tienes acceso a ciertas cosas. Es lo que es. Hay muchas cosas en las que ahora estoy como, ‘Tal vez debería haberme dado cuenta, él no me estaba mirando. No estaba interesado en mí. Lo estaba mirando a él’. ¡Es triste! Me siento mal por mi yo del pasado", reflexiona en le entrevista.

La cantante defiende en la entrevista su decisión de no salir con con hombres del mundo del espectáculo. "Realmente no tenía tiempo para eso. Siempre busqué relaciones con las que me sintiera segura", apunta la cantante, pareja del asistente de producción Matthew Rutler desde 2010.

“Mi vida es lo suficientemente agitada y esta es una industria muy narcisista. Mis ansiedades tal vez no podrían soportar a alguien que hizo exactamente lo mismo que yo. Sé cómo va esto. Soy demasiado vulnerable Soy demasiado sensible y muy paranoica”, señala la cantante, que nunca quiso forzar una relación con un famoso para tener mayor proyección. "Si no es real para mí y auténtica, no puedo hacerlo. No puedo forzar algo tan personal como eso”.