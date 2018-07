Las cien canciones más escuchadas en Spotify en 2012

Spotify ha creado una lista de reproducción llamada Top 100 Most Popular Tracks of 2012 , con las canciones más escuchadas de este año. El Top 3 lo ocupan los indiscutibles grandes éxitos de este año: Somebody that used to know de Gotye, Call me maybe de Carly Rae Jepsen y We are young de FUN.

A un mes de finalizar el año, las listas con 'lo mejor de 2012' empiezan a surgir por todas partes. Spotify no iba a ser menos y ha elaborado una lista llamada Top 100 Most Popular Tracks of 2012 con las cien canciones que más se han escuchado en esta plataforma durante este año.

La lista la encabezan los tres grandes hits del año: encabezada con Somebody that used to know de Gotye, seguida de Call me maybe de Carly Rae Jepsen y We are young de FUN. El Top 10 lo completan Flo Rida por partida doble con Whistle y Wild Ones, Train con Drive by, Nicki Minaj con Starships, Payphone de Maroon 5, David Guetta y Sia con su sonadísimo Titanium y lo cierra la eurovisiva Loreen con Euphoria.

También han tenido cabida cantantes como Rihanna con We found love y Where have you been, boybands como One Direction y The Wanted y artistas más electrónicos como Swedish House Mafia, Skrillex o Avicii. Puedes ver la lista completa a la derecha de esta noticia.