El comentario picante de Shakira en un vídeo que se ha vuelto viral

Shakira está aprovechando el verano para retomar algunos hobbys que tenía abandonados. Uno de ellos es el golf, y así lo ha mostrado en un vídeo en Instagram en el que se le ve golpeando una pelota.

"Tenía dos años que no tocaba un palo (de golf!)" ha sido la frase con la que ha acompañado el breve vídeo y la que ha acaparado toda la atención de su seguidores, haciendo que se convierta en Trending Topic en Twitter.

Y es que este comentario picante cargado de humor, ha revolucionado a sus fans, que no han dudado en responder con divertidos mensajes: "La aclaración 😆 te amo shak!", "Un poco de humor jocoso a la colombina 🤣👍🏽", "Jajajajaja me encanta la aclaración 🤣", "A Piqué no le gusta esto"o "La aclaración jajajajajajajjajj love u ❤"