Los comentarios más picantes de Katy Perry en el Instagram de Orlando Bloom

CON MUCHO HUMOR

Katy Perry está loquita por Orlando Bloom y eso es algo que no se puede negar. La cantante no se puede resistir a las fotografías que cuelga el actor en sus redes sociales y le deja comentarios de lo más picantes. ''Estoy sudando'' y ''Oh sí'' son algunas de las frases que Perry escribe bajo las fotos de su prometido.