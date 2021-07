La genética es poderosa y hay imágenes que lo corroboran. Así lo ha demostrado Jennifer Lopez, que ha dejado flipando a sus fans después de publicar una foto con su hija Emme, en la que todos pueden ver cómo la pequeña, de tan solo 13 años, se ha convertido en prácticamente una doble de su madre.

Emme Maribel Muñiz es fruto de su relación con el cantante Marc Anthony, con el que se casó en 2004 y que es padre de los gemelos de la artista, nacidos en el año 2008. Sin embargo, la joven es idéntica a su madre y las redes no han dejado que este dato pase inadvertido.

Jennifer Lopez está dando mucho que hablar en las redes desde que se confirmó su ruptura con el exjugador de beisbol Álex Rodríguez y su reconciliación, 20 años después, con el actor Ben Affleck. De hecho, se les ha visto muy unidos y casi inseparables desde que reanudaron su relación hace unas semanas y también han comenzando a hacer vida en familia con los gemelos de la cantante, Emme y Max.

El día que la hija de Jennifer Lopez arrasó en la Super Bowl

La hija de Jennifer Lopez no solo es idéntica físicamente a su madre, sino que también ha sacado de ella un talento extraordinario para cantar y bailar. Así, en febrero de 2020, con tan solo 11 años, Emme Muñiz revolucionó a los espectadores de la Super Bowl cuando se atrevió a entonar Let's Get Loud y Born in the USA junto a su madre en el esperado intermedio del evento.

Muchos de los fans de entonces ya alabaron a la pequeña por sus grandes dotes musicales, asegurando que había "robado" el show de Jennifer Lopez y Shakira. De esta manera, algunos ya le auguran un futuro lleno de éxito a la joven, que a sus 13 años ya ha conseguido robar el corazón de la audiencia.