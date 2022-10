La confesión más personal y dura de Fernando Andina sobre la paternidad

Fernando Andina se ha coronado como el "soltero de oro" de la séptima edición de MasterChef Celebrity.

El actor, que lleva más de 20 años de trayectoria, ha entrado en los hogares de media España a través de su participación en series de televisión tan conocidas como Al salir de clase, El Comisario, Sin tetas no hay paraíso, Física o Química o Los Misterios de Laura.

No cabe duda de que su trayectoria profesional ha ido viento en popa, desempeñándose también sobre las tablas del teatro. Sin embargo, en su vida personal no ha realizado, de momento, uno de sus sueños: ser padre.

Así se lo explicaba el intérprete de 46 años a Nico Abad durante la prueba por equipos del último programa de MasterChef Celebrity, que precisamente eliminó a Fernando Andina en el último reto de la noche.

El actor se despidió de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y el resto de sus compañeros con gran pesar, pero antes dejó claras cuáles eran sus prioridades en la vida.

"Primero familia, después amigos y, por último, profesión. Mi mayor tesoro es mi familia y luego mis amigos. Yo no tengo hijos, yo no me he casado", respondía el intérprete ante la curiosidad de Nico Abad, que replicó: "Porque no has querido".

Sin embargo, el periodista deportivo no estaba del todo en lo cierto. No es que Fernando Andina no formase una familia porque no quisiese, sino porque la oportunidad se le escapó de las manos.

"Mira, te lo voy a decir. Mi expareja de muchos años se quedó embarazada y ha sido la única vez que estuve a punto, pero perdimos el bebé y se quedó un poco en el aire", aseguraba Andina un tanto disgustado y sin dar más detalles, protegiendo la intimidad de la pareja con la que mantenía una relación en aquel momento.

No descarta formar una familia en el futuro pero después de haber tenido este disgusto y con el paso de los años cada vez lo ve más improbable. Si Abad le decía que lo imaginaría como un padre "consentidor", Andina recalcaba que durante su infancia su padre era "muy rígido y muy exigente".